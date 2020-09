Polícia Militar divulga ocorrências do final de semana

ocorrências policiais do último final de semana, no município de Rio das Ostras. Rio das Ostras - O 32º Batalhão de Polícia Militar , divulgou asdo último final de semana, no município de Rio das Ostras.

atiraram contra a guarnição. No bairro Âncora, durante um patrulhamento realizado na Rua Maria de Lurdes, na sexta-feira (11), avistaram cerca de seis indivíduos armados que

vindo a óbito no local. Foi encontrado e apreendido com o indivíduo, uma pistola Glock Cal 9mm e um rádio portátil. Após resposta efetuada pelos policiais , um homem foi atingido,. Foi encontrado e apreendido com o indivíduo, umae um rádio portátil.

Depois de realizada a perícia pelo Corpo de Bombeiro e a remoção do corpo, a ocorrência foi encaminhada e registrada na 128ª DP.

Cláudio Ribeiro, Âncora e Portelinha fossem intensificados, de forma a garantir a segurança e a tranquilidade do cidadão de bem. O Comando do 32º BPM ainda determinou que o policiamento nos bairrosfossem intensificados, de forma a garantir a segurança e a tranquilidade do cidadão de bem.

No sábado (12), no bairro Cidade Beira Mar, após receber denúncia que indivíduos estavam traficando drogas, na Rua Pacífico da Paz, uma equipe policial se locomoveu até o local indicado. Cinco suspeitos foram abordados e com eles, foram encontrados: 42 pinos de cocaína, 1 invólucro de maconha, R$110 em espécie e uma folha de anotações do tráfico. O material apreendido e os meliantes foram encaminhados à 128 ª DP.

No mesmo bairro - Cidade Beira Mar -, também no sábado (12), a PM avistou três elementos em atitude suspeita, em um terreno baldio. Ao tentar abordar os suspeitos, policiais informaram, que os elementos tentaram fugir para o terreno ao lado. Os homens foram capturados e com eles foram encontrados e apreendidos 158 pinos de cocaína, R$ 60 em espécie e um celular da marca LG. Sendo todos conduzidos à 128 DP - Rio das Ostras.