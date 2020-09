Polo Estadual de Distribuição de Medicamentos Especiais chega em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Mais uma boa notícia para a Saúde de Rio das Ostras e de suma importância para a população. O Município acaba de ganhar um Polo Estadual de Medicamentos Especializados, que começou a funcionar no Posto de Saúde Dona Edmeia, em Nova Esperança, para distribuir medicamentos para o tratamento de doenças crônicas e/ou raras, que são disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com a coordenadora do Departamento de Assistência Farmacêutica de Rio das Ostras, Adriana Teixeira Lima, os medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF serão específicos para cada paciente cadastrado. A medicação chegará de forma nominal e será disponibilizada gratuitamente.

Adriana ressaltou que a abertura do Polo de Dispensação de Medicamentos Especializados é uma grande conquista para o Município, uma vez que o processo de credenciado foi iniciado junto a Secretaria Estadual de Saúde em 2019, tendo em vista a dificuldade dos pacientes acometidos por estes tipos de doença, no deslocamento para os municípios de Macaé, Cabo Frio e Rio de Janeiro, em busca de remédios.

“Nossos pacientes não vão mais precisar se deslocar para outros municípios. Agora poderemos recebê-los de forma mais acolhedora e humanizada. O grande diferencial é que já iniciamos as atividades do Polo com tudo informatizado e a nossa rotina de encaminhamento dos processos que necessitam de análise técnica no Rio de Janeiro será semanal, proporcionando maior celeridade no recebimento dos medicamentos”, destacou Adriana.

A unidade recebeu uma visita técnica de representantes da Superintendência de Assistência Farmacêutica, do Componente Especializado e da RioFarmes em dezembro e após uma obra na estrutura física, treinamento e credenciamento junto ao Ministério da Saúde, o Município foi autorizado a realizar a abertura do Polo.

ATENDIMENTO – O atendimento na unidade será das 8h às 12h. A equipe já está realizando o cadastro de pacientes novos e recebendo as transferências dos munícipes que estão cadastrados nos Polos de Macaé e Cabo Frio. A medida que os cadastros forem realizados e autorizados pela RioFarmes, o Polo passará a receber e distribuir os medicamentos em Rio das Ostras.

TIPOS DE MEDICAÇÃO – Os medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica são indicados para o tratamento de doenças crônicas e/ou raras, em nível ambulatorial, dispensados em farmácias especializadas.

Tendo em vista as características das doenças e do custo dos medicamentos atendidos, seguem critérios específicos definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde.

Para ter acesso gratuito aos medicamentos, o usuário deverá conferir se o medicamento solicitado e a patologia constam na relação atendida pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF.