Campanha de vacinação contra o sarampo é intensificada em Rio das Ostras

Rio das Ostras - A pandemia do novo coronavírus está em evidência em todo o país, mas não é só com a Covid-19 que o Ministério da Saúde tem se preocupado. O olhar também se volta para o sarampo , por isso a Campanha Nacional de Vacinação contra a doença . Assim como em outras cidades. Rio das Ostras também está intensificando a imunização, principalmente por conta do aumento de casos dessa enfermidade no Estado do Rio de Janeiro., de segunda a sexta-feira, nos seus horários de rotina, de manhã e à tarde.De acordo com o chefe do Departamento de Imunização de Rio das Ostras, José Ronalti da Silveira, a, e ele reforça que a população deve ficar em alerta quanto à prevenção de outras doenças.. É importante que os adultos estejam atentos à atualização de suas cadernetas de vacinação e também dos seus filhos, não só pela vacina contra o sarampo, mas por todas que compõem o calendário vacinal. Contamos com a colaboração da população para mantermos um bloqueio em nosso Município contra todas as doenças que podem ser prevenidas com a vacinação”, ressaltou Ronalti.Diante da atual situação, o Ministério da Saúde tem desenvolvido ações em conjunto com os Estados, com o objetivo de interromper a circulação do vírus do sarampo, sendo a vacinação a principal estratégia.De acordo com Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, do início do ano até o mês de agosto foram confirmadas mais de 7.500 infecções em 21 estados.