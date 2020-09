Rio das Ostras é destaque no IDEB de Educação Básica

Rio das Ostras - Foi divulgado na última terça-feira (15), o resultado do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 2019, em todo o país. Entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro, Rio das Ostras se destacou com a segunda maior nota, nos anos iniciais. Esse é o melhor resultado já registrado pela cidade. Nesse segmento, o resultado em 2019 do IDEB foi 6,6, quatro pontos percentuais maior em relação ao IDEB de 2017 (6,2) e seis pontos percentuais a mais que a meta estabelecida para o ano (6,0). Já nos anos finais, o aumento em relação ao índice anterior foi de cinco pontos percentuais, registrando o IDEB de 5,4 e ocupando a marca de quarta maior nota do estado nesse segmento.

Para a gestão municipal, o resultado positivo solidifica a educação pública, gratuita e de qualidade. A secretaria de Educação afirmou que, o crescimento ano após ano nos índices do IDEB, em especial, em 2019, demonstra a seriedade com que a Educação é tratada no município.

“Esse resultado positivo mostra que a Educação de Rio das Ostras tem profissionais dedicados e empenhados em fazer com que a aprendizagem dos nossos alunos aconteça. Nesse sentido, a atuação integrada de toda comunidade escolar (alunos, famílias e profissionais) fez toda a diferença no resultado, demonstrando a eficácia do processo ensino-aprendizagem”, afirmou a pasta à reportagem do O Dia.

Projetos Educacionais de Rio das Ostras -



Os resultados alcançados são frutos dos projetos e programas desenvolvidos no município. Dentre eles podem-se citar as ações de Formação Continuada destinadas aos profissionais que atuam na rede ao longo de todo período letivo. Cursos, palestras, oficinas e seminários são oferecidos para enriquecer a prática em sala de aula e a vivência pedagógica. A Formação Continuada é garantida também em modalidade EAD (Educação a Distância) pela plataforma EVIRTU@L Servidor.



Com foco especificamente nos alunos menores, acontece, ainda, o programa Rio das Ostras Alfabetizado – PROALFA, que capacita os professores-alfabetizadores e acompanha a evolução de cada um dos 3700 alunos do 1º e 2º anos, garantindo o direito à alfabetização plena nos dois primeiros anos de escolaridade. E, aulas de reforço escolar, principalmente no contraturno, que auxiliam a aprendizagem dos alunos com maior dificuldade.



Há também o programa Correção de Fluxo Escolar para os alunos de 6° e 8° anos que apresentam distorção idade-ano de escolaridade. No programa, esses alunos têm a oportunidade de vivenciar situações de aprendizagem em um contexto diferenciado, que lhes possibilitam avançar e recuperar a autoestima e elevar o seu processo de aprendizagem, preparando-os para a reinserção no ensino regular.



O ProVirtual – Programa de Progressão Parcial Virtual – é destinado aos alunos de 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental. Através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, o programa disponibiliza conteúdo das oito disciplinas por meio de textos, vídeos, imagens, jogos e links. Cada aluno tem um ambiente virtual individualizado para acesso às aulas e às atividades avaliativas que são corrigidas na hora. Por meio desse canal, os alunos ainda podem se comunicar com os professores tutores e enviar suas dúvidas.



O Top 9 - Estudos Avançados é destinado aos alunos do 9º ano, que através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem dinâmico e interativo revisam os conhecimentos adquiridos em Língua Portuguesa e Matemática, através da gameficação.



Visando à formação integral do aluno de 2º ao 9º ano de escolaridade, o projeto Educação e Música oferece aulas de canto-coral, violão, flauta, escaleta e percussão. E, para cultivar a Cultura de Paz no município, o projeto Roda de Conversa constrói um espaço de diálogo entre estudantes e escola, através da ação do professor, construindo e desenvolvendo atividades de escuta que possibilitam a harmonia e saúde emocional, intelectual, social e ambiental. Esse projeto trabalha valores como empatia, ética e respeito que passam a ser compreendidos como fundamentais no cotidiano da vida do aluno.



As ações de fomento à Leitura e Arte visam à comunicação e à expressão através da leitura, teatro, música, capoeira, contação de histórias, entre outras atividades, auxiliando no processo pedagógico das escolas, a fim de tornar-se mais um facilitador na formação do educando.



Com o objetivo de fomentar mudanças em busca de uma educação de qualidade através da aplicação em larga escala de avaliações diagnósticas, o município possui o Sistema de Avaliação Educacional de Rio das Ostras (SAERO). A partir dos resultados obtidos, são implementadas ações para suprir as necessidades verificadas e melhorar os índices da educação no município. Em 2019, foram realizadas três edições do SAERO para as turmas de 1º, 2º, 5º e 9º anos de escolaridade: a Diagnóstica (no início do ano), a de Percurso (no meado do ano) e a Final (no final do ano letivo).



Aulas remotas em período de pandemia -



Os quase 23 mil alunos da rede municipal de Rio das Ostras podem estudar remotamente, desde abril de 2020, através da Plataforma E-VIRTU@L Aluno. Com senha e login próprios, cada aluno encontra no Ambiente Virtual de Aprendizagem da sua escola o material preparado periodicamente pelo seu professor.

A ideia é que aulas mais interativas e as ferramentas tecnológicas despertem o interesse dos alunos pelos estudos remotos. Além das disciplinas regulares, os alunos têm a oferta de materiais pedagógicos que ampliam os seus conhecimentos. Na lista estão Contação de histórias, Educação Maker, com descrição de materiais e passo a passo para realização das atividades, práticas de instrumentos musicais e sugestões de práticas esportivas e de recreação, mesmo para quem tem pouco espaço em casa.



A plataforma permite ainda que professores e alunos se comuniquem. Com essa funcionalidade, os professores podem enviar link para os alunos da turma e agendar aulas ao vivo através dos diversos aplicativos disponíveis.



Para alunos que participam da Educação Inclusiva/Especial do município também há materiais diferenciados postados na plataforma EVIRTU@L. Os pais e responsáveis encontram vídeos e atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos durante esse período de afastamento social.



As unidades escolares disponibilizam o material impresso para os alunos que não conseguem acessar a internet e baixar o material na plataforma.



Para evitar a evasão e a exclusão escolar, mesmo durante a pandemia, através do Programa Busca Ativa Escolar, as escolas buscam localizar crianças que não estão acessando a plataforma, nem retirando o material impresso nas escolas, visitam as famílias para entender os motivos e fazem uma análise técnica para garantir a continuidade dos estudos.



Volta às aulas presenciais -



Segundo a prefeitura de Rio das Ostras, ainda não há previsão de data para retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino, priorizando a preservação da vida dos alunos, dos familiares e dos profissionais da Educação.



A Secretaria de Educação de Rio das Ostras, junto com o Conselho Municipal de Educação, está elaborando o Plano de Retomada das Aulas, com um amplo e claro protocolo de segurança que irá nortear a volta às aulas presenciais. No entanto, esse retorno só será possível quando o quadro sanitário for favorável e seguro para receber alunos, professores e demais profissionais.



O trabalho vem sendo feito em parceria com a Secretaria de Saúde e com os técnicos responsáveis pelo controle da pandemia na cidade.



O IDEB -



O Ideb reúne em um só indicador dois conceitos fundamentais para a qualidade da educação — fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar do biênio, obtidos no censo escolar e de médias de desempenho nas avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O Saeb é a avaliação utilizada pelo governo federal, a cada dois anos, para medir a aprendizagem dos alunos ao fim de cada etapa de ensino: ao 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. O sistema é composto pelas médias de proficiências em Português e Matemática.