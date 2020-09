Homem é morto e outro fica baleado após ataque de um Astra Verde no bairro Recanto

Um jovem morreu e outro ficou ferido. Rio das Ostras - Na noite desta sexta-feira (18), ocorreu um ataque armado na Rua Graciliano Ramos do bairro Recanto, em Rio das Ostras . De acordo com moradores, um carro, Astra, da cor verde, com quatro homens, se aproximou de um grupo de jovens, atiraram e fugiram.

Maycon Silva Ferreira, foi baleado e veio a óbito no local, Filipe Estarneck de Freitas (20), conseguiu ser socorrido a tempo e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Âncora, e segundo a PM, não corre risco de morte. A Polícia Militar afirma que, as duas vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

apavorados com a criminalidade no bairro. “Notamos sempre a presença de viaturas da é preciso mais segurança, são guerras de facções, tráfico de drogas que nos deixam horrorizados, com tanta violência na cidade, ”, desabafa um morador. Os moradores estãono bairro. “Notamos sempre a presença de viaturas da PM fazendo ronda, mas sabemos que, são guerras de facções, tráfico de drogas que nos deixam horrorizados, com tanta violência na cidade, ”, desabafa um morador.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. O caso será investigado pela 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.