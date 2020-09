Briga entre amigos termina em tiros e ferimentos

Rio das Ostras - Dois jovens foram baleados no último domingo (20) no bairro do Âncora em Rio das Ostras. Toda ação aconteceu na Av. Das Flores, após uma confusão entre amigos. Segundo a Polícia, um deles se envolveu com a mulher do amigo, e na hora da confusão cada um puxou a arma e disparou contra o outro.

Os jovens foram socorridos por equipe do corpo de bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Âncora, com ferimentos graves. O caso foi registrado na 128ª DP de Rio das Ostras.