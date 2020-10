A ação contou com o apoio da Policia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) Divulgação

Rio das Ostras - A Polícia Civil de Rio das Ostras divulgou o balanço de mais uma etapa da Operação Motoqueiro Fantasma, que visa fiscalizar as motocicletas barulhentas e irregulares no município. A operação aconteceu na tarde da última quinta feira (15) na Rodovia Amaral Peixoto no trecho em frente a 128ªDP.

Foram feitas 56 notificações, 1 CNH foi recolhida e 16 certificados de registro e licenciamento de veículo que estavam atrasados foram recolhidos. A Operação Motoqueiro Fantasma 2, contou com o apoio da Policia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM).