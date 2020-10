Curso de Churrasco atrai amantes da culinária, na região

O curso abordará assuntos como: Diferença entre raças bovinas; Afiação e Amolação de facas; Cortes e Ponto das carnes etc... Divulgação/Monalisa Fagundes de Sá

Por O Dia

Rio das Ostras - Amantes de churrasco da região terão mais uma opção para aperfeiçoar a técnica e surpreender seus convidados na hora de confraternizar com a turma. A melhor casa de carnes nobres e cortes especiais, localizada em Macaé, o Xurrasclube vai realizar mais uma edição do Curso de Churrasco, nesta quinta-feira, 22, na Casa do Mar, em Rio das Ostras.



O curso, que será ministrado pelo Chef Rafael Fernandes, abordará assuntos como: Diferença entre raças bovinas; Afiação e Amolação de facas; Cortes e Ponto das carnes; Como acender uma churrasqueira (sem precisar ficar abanando com a tampa do isopor); Apresentação dos cortes, receitas e dos companhamentos.



Os participantes receberão um avental do Xurrasclube, Certificado e apostila em pdf/virtual.



“É ótimo voltar a aplicar cursos de churrasco, quando mais em parceria com o Xurrasclube Macaé. Sem falar no visual fantástico e a atmosfera mágica da Casa do Mar. O curso é nada mais nada menos que uma união de amigos que gostam de churrasco para aprimorar técnicas e contar experiências”, disse o Chef Rafael.



Os anfitriões Roberta e Marcelo Boechat falam sobre a satisfação de sediar o evento pela segunda vez. “A característica mais marcante que a Casa do Mar e o Xurrasclube tem em comum, é que ambos não conquistam clientes, produzem amigos. É sempre muito prazeroso poder realizar parceria com empresas que tratam seus clientes da mesma forma que nós tratamos: com respeito e lealdade. Temos certeza que será mais um evento de sucesso aqui em nossa Casa”, frisou Marcelo.



O organizador do evento, proprietário do Xurrasclube, Ralph Barreto comenta que os cursos são solicitações dos próprios clientes. “Houve a necessidade de começarmos a realizar cursos, pois nossos clientes são amantes da arte de “churrascar” e sempre me cobram quando demoramos a realizar um curso. Durante o isolamento social, provocado pelo Covid-19, chegamos até a realizar uma live com curso básico para churrasco”, concluiu.