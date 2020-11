Por O Dia

Publicado 09/11/2020 09:00

Rio das Ostras - A partir do dia 16 de novembro, profissionais que atuam há pelo menos dois anos no setor cultural de Rio das Ostras poderão participar da seleção de projetos de arte, cultura e pesquisa. Os aprovados poderão receber até R$ 15 mil para desenvolver ações dentro do Município ou por meio de plataformas virtuais on-line.A ação faz parte da terceira etapa da Lei Aldir Blanc, que destina 20% do Fundo para editais. Nesta fase do edital, os contemplados não precisam prestar contas do repasse por ser declarado como “edital de prêmio”.O objetivo é realizar atividades em formato alternativo em toda e qualquer linguagem artística, bem como para profissionais que atuam na área técnica e em atividades de bastidores do setor que também levem expressões culturais populares.Todos os segmentos devem ter sido impactados pelas medidas de distanciamento social adotadas durante a Pandemia da Covid-19.Este é um passo importante para assegurar o direito de exercer seu campo profissional e ampliar o acesso da população aos serviços oferecidos pelo setor em Rio das Ostras.Apresentações Artísticas: atividades que ocupem-se de toda e qualquer linguagem artística. Formação técnico-cultural: realização de atividade de qualificação e/ou aperfeiçoamento de técnicas relacionadas à área cultural, realizada presencialmente, ou transmitida ao vivo, ou com conteúdo gravado em meio audiovisual. A atividade deverá ter duração mínima de 30 minutos e máxima de 120 minutos e deverá, ainda, apresentar, no momento da inscrição, o conteúdo a ser abordado, bem como a quantidade de tempo de duração da proposta, quando realizada em plataforma virtual ou em audiovisual, conforme a tabela:projetos de pesquisa que privilegie o campo cultural nas suas mais diversas vertentes. O produto final da pesquisa deverá ser fornecido todo, ou em parte, à população de forma gratuita;para apresentações culturais que possam contribuir para o conhecimento, a difusão e a valorização das diferentes manifestações culturais populares do Município de Rio das Ostras e/ou do Brasil.Ao todo são quatro categorias. A primeira irá repassar R$ 15 mil para uma vaga com projeto de 90 minutos. A segunda, R$ 10 mil para 10 vagas para projetos de 70 minutos, a quarta R$ 5 mil para 40 vagas de 50 minutos e a quarta, R$ 3,5 mil para uma vaga de meia-hora.O edital completo você encontra no Jornal Oficial de Rio das Ostras, número 1245, publicado dia 29 de outubro de 2020. O JO está disponível no site da administração municipal www.riodasostras.rj.gov.br O edital leva o nome do cantor e instrumentista Nego Dé, que muito contribuiu para Rio das Ostras com sua arte e morreu durante o pico da pandemia. Apesar de não ter nenhuma comprovação de que tenha falecido de COVID-19, o músico fez postagens nas redes sociais de que estava se recuperando da infecção do coronavírus.