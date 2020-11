O carro estava com o marido da candidata no momento do roubo Divulgação

Por O Dia

Rio das Ostras - Três menores foram apreendidos nesta terça-feira (10), na rua Paraná com a rua Espírito Santo, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras.



Segundo a PM, após os agentes serem informados via rádio, sobre o roubo de um veículo Renault SANDERO de cor preta, na área central, realizaram um cerco nas vias principais da cidade e na rua Paraná com a rua Espírito Santo, o veículo foi localizado e abordado.

Ainda de acordo com a Polícia, no interior do veículo haviam três indivíduos (todos menores), após revista foi encontrada uma réplica de uma pistola GLOCK e dois aparelhos de telefone celular.

O veículo era de uma candidata a um cargo político de Rio das Ostras nas eleições 2020. O carro estava com o marido no momento do roubo.



A ocorrência foi conduzida a 128 DP de Rio das Ostras, onde o veículo foi devolvido a proprietária e os menores permaneceram apreendidos a disposição da Justiça, sendo autuados no artigo 157 do Código Penal.