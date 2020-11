Marcelino assumirá a responsabilidade de superar os desafios provocados pelo novo coronavírus, que além de ser uma grave crise sanitária, intensificou a crise econômica nacional. Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 16/11/2020 12:39 | Atualizado 16/11/2020 12:55

Rio das Ostras – O município de Rio das Ostras, região dos lagos do Rio de Janeiro, reelegeu para prefeito no mandado 2021 – 2024, Marcelino Carlos Dias Borba, mas conhecido como Marcelino da Farmácia com 51,24%, contabilizando 29.476 votos. Dr Fábio Simões (PL) foi o segundo colocado na corrida eleitoral com 17.267 votos. O município possui mais de 51 mil domicílios e uma área territorial de 229,044 km2 e não possui segundo turno.



Com cerca de 85 mil eleitores e mais de 155 mil habitantes, Rio das Ostras teve 9 (nove) candidatos na disputa pelo maior cargo da administração pública, em 2020, sendo eles: Ana Paula (PSOL), Coronel Pessanha (PMB), Dr. Fabio Simões (PL), Leandro Almeida (PSL), Marcelino da Farmácia (PV), Paulo Schleder (PSB), Flávio Poggian (PTC), Professor Gilberto (PDT) e Professor Luizinho (PT).



O terceiro colocado foi Leandro Almeida do PSL, com 5.801 votos. Os votos brancos e nulos contabilizaram 2.221 e 4.516, respectivamente. A informação é do aplicativo ‘Eleições Municipais 2020’ do TRE com 100% das urnas verificadas.



Com campanha atípica, devido a covid-19, os candidatos fizeram campanhas mais tímidas que o habitual, focando na publicidade via internet, por sites e redes sociais. Para os próximos anos de pleito, Marcelino assumirá a responsabilidade de superar os desafios provocados pelo coronavírus, que além de ser uma grave crise sanitária, intensificou a crise econômica nacional, que já havia atingido o município com a queda da arrecadação dos royalties e da participação especial pela exploração de petróleo, uma das suas principais receitas.



Perfil do prefeito Marcelino - Marcelino tem 51 anos, pai de dois filhos, frutos do casamento de 27 anos com Adriana Borba. Farmacêutico formado pela Unigranrio (2006) e pós-graduado em Análises Clínicas pela Faculdade de Medicina de Campos (2010). Marcelino disputou sua primeira eleição em 2012 e assumiu seu primeiro mandato como vereador de Rio das Ostras. Foi reeleito em 2016, com mais de 2500 votos. Assumiu a Secretaria Municipal de Saúde por 10 meses em 2017. Concorreu às eleições suplementares em 2018, e teve uma votação histórica, sendo 24.179 votos, mais do que a soma de todos os outros candidatos. Hoje é o atual prefeito de Rio das Ostras. Suas principais bandeiras são, o trabalho contra a corrupção e o cumprimento de um mandato coletivo e participativo, priorizando o cuidado com a cidade.