Por Ana Menezes

Publicado 17/11/2020 15:58 | Atualizado 17/11/2020 16:00

RIO DAS OSTRAS - O Polo de Inovação da UNISUAM, Instituto de Ensino Superior do Rio de Janeiro - Centro Universitário Augusto Motta - vai realizar o evento DEMODAY, apresentação final das startups. A palestra que acontecerá no próximo dia 19, às 19h será realizada por meio da plataforma do YouTube. O encontro será mediado por Diego Braga, Gerente de Inovação da Unisuam e coordenador do Pólen, o Polo de inovação.

"Neste evento, esperamos integrar cada vez mais a comunidade e o ecossistema de inovação e empreendedorismo em prol do desenvolvimento sustentável", frisou, Diego.

As startups participantes do programa de Pré-Aceleração do Pólen 2020 irão se reunir e apresentar seus pitchs para os investidores que, farão avaliações e consultoria para o sucesso e aprimoramento das startups.

O Hub de Inovação Mundo de Vantagens é uma das startups participantes.

Atualmente a startup apresenta soluções em sustentabilidade e comunicação, na qual as empresas podem participar de Programas de Gestão e Educação Ambiental, para a construção de cidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis.

As startups participantes do programa de Pré-Aceleração do Pólen 2020 irão se reunir e apresentar seus pitchs para os investidores Divulgação

“O mercado e o próprio consumidor exigem modelos de atuação mais colaborativos, onde precisamos atuar de forma mais humanizada, colaborativa e sustentável, onde os resultados são de interesse global” , destacou Thales Andrade,CEO da empresa GRC Ambiental e idealizador do Hub de Vantagem.



Para participar do evento, conhecer as startups e se conectar para a formação de novos negócios, em ambiente de transformação, o evento será totalmente gratuito e online basta se inscrever: Durante o processo de incubação da startup, foram realizadas sessões de negócios em ambiente virtual, resultando na formação de um ecossistema entre as associações comerciais das cidades, em parceria com a Federação Convention de Hotelaria do Estado do Rio de Janeiro, a fim de concretizar indicadores de desenvolvimento para a formação de uma Economia Sustentável.Para participar do evento, conhecer as startups e se conectar para a formação de novos negócios, em ambiente de transformação, o evento será totalmente gratuito e online basta se inscrever: https://www.sympla.com.br/demoday-apresentacao-final-das-startups--polen__1053211