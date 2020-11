O cadastro deve ser feito virtualmente no endereço eletrônico https://fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br/cultura_editais.php?id=4 Divulgação

RIO DAS OSTRAS - As inscrições para o Prêmio Rio das Ostras de Cultura, Arte e Pesquisa / Nego Dé, que terminariam na sexta, dia 20, foram prorrogadas até 27 de novembro. Serão selecionadas propostas culturais, artísticas e de pesquisa para o município que receberão um valor total de R$ 208.337,21 repassado pelo Governo Federal por intermédio da Lei Aldir Blanc. O cadastro deve ser feito virtualmente no endereço eletrônico https://fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br/cultura_editais.php?id=4

Para prestar esclarecimentos aos interessados em concorrer ao edital e a população em geral, a Fundação Rio das Ostras de Cultura realizou uma live na última terça-feira, dia 17, por intermédio de sua página no Facebook. Na transmissão ao vivo foram respondidas dúvidas sobre o Prêmio, incluindo orientações para elaborar o projeto e informações sobre documentações necessárias para participar.

Podem concorrer projetos no formato virtual e, após o fim do Estado de Emergência em Saúde Pública devido à pandemia de Covid-19, também apresentações presenciais. A seleção é aberta a qualquer linguagem artística, a expressões culturais populares, a pesquisas artístico-culturais, a profissionais que atuam na área técnica e nos bastidores do setor que tiveram as suas atividades diretamente impactadas durante a pandemia.

PREMIAÇÕES - Entre os formatos disponíveis para concorrer ao Prêmio estão as apresentações artísticas e de manifestações das culturas populares e tradicionais, atividades de qualificação e aperfeiçoamento técnico-cultural, projetos de pesquisa que privilegiem o campo cultural nas suas mais diversas vertentes e cujo produto final possa beneficiar a população de forma gratuita.

O valor total será dividido em 30 Prêmios da seguinte forma: Categoria I – tempo mínimo de 90 minutos – 01 prêmio – valor de R$ 15.000,00; Categoria II – tempo mínimo de 70 minutos - 10 prêmios - valor de R$ 10.000,00 cada; Categoria III - tempo mínimo de 50 minutos - 18 prêmios - valor de R$ 5.000,00 cada; Categoria IV – tempo mínimo de 30 minutos - 01 prêmio - valor de R$ 3.337,21.

Cada preponente deverá apresentar uma única proposta de atividade com duração mínima de 30 minutos e máxima de duas horas. Todas as propostas serão analisadas pela Comissão Julgadora de Projetos (fase da habilitação) e por Equipe de Pareceristas (fase classificatória).

DOCUMENTOS - São documentos básicos obrigatórios para a inscrição, a serem preenchidos diretamente na plataforma on-line: ficha contendo descrição da proposta/contrapartida e detalhando o conteúdo da apresentação; portfólio com comprovação de atuação social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural em Rio das Ostras há, no mínimo, dois anos; escolha da categoria; dados da conta bancária com titularidade em nome do proponente.

Os demais documentos necessários são informados no edital publicado nas edições nº 1246 e nº 1253 (errata) do Jornal Oficial, disponível no Portal da Prefeitura (www.riodasostras.rj.gov.br).

