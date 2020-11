É importante frisar que estão aptas a concorrer, em qualquer tipo de manifestação artístico cultural, profissionais e técnicos que tenham sofrido impacto direto causado pela pandemia do coronavírus, além de pesquisas artístico-culturais e expressões populares ligadas à cultura. Enquanto durar o Estado de Emergência causado pela pandemia, só poderão participar projetos virtuais. As apresentações presenciais ocorrerão no fim da pandemia, quando terminar o período de isolamento social.Cada proponente deverá apresentar uma única proposta de atividade com duração mínima de 30 minutos e máxima de duas horas. Todas as propostas serão analisadas pela Comissão Julgadora de Projetos (fase da habilitação) e por Equipe de Pareceristas (fase classificatória).Serão repassados um total de R$ 208.337,41 divididos em 30 Prêmios da seguinte forma: Categoria I – tempo mínimo de 90 minutos – 01 prêmio – valor de R$ 15.000,00; Categoria II – tempo mínimo de 70 minutos – 10 prêmios – valor de R$ 10.000,00 cada; Categoria III – tempo mínimo de 50 minutos – 18 prêmios – valor de R$ 5.000,00 cada; Categoria IV – tempo mínimo de 30 minutos – 01 prêmio – valor de R$ 3.337,21.São documentos básicos obrigatórios para a inscrição, a serem preenchidos diretamente na plataforma on-line: ficha contendo descrição da proposta/contrapartida e detalhando o conteúdo da apresentação; portfólio com comprovação de atuação social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural em Rio das Ostras há, no mínimo, dois anos; escolha da categoria; dados da conta bancária com titularidade em nome do proponente.Os demais documentos necessários são informados no edital publicado nas edições nº 1246 e nº 1253 (errata) do Jornal Oficial, disponível no Portal da Prefeitura