A pesquisa de preços ainda é a melhor forma de economizar na hora de fazer as compras Divulgação/Allexandre Costa

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 12:54 | Atualizado 30/11/2020 13:01

Rio das Ostras - Apesar das duas perdas consecutivas de participação especial dos royalties, a Prefeitura de Rio das Ostras quitou a segunda parcela de 50% do 13º salário dos servidores. O pagamento foi feito na última sexta, 27, junto com o salário de novembro. Mais de R$ 8 milhões foram injetados na economia local durante o mês do Natal.



A previsão é de que todos os segmentos do comércio sejam beneficiados, direta e indiretamente, tendo em vista a circulação de dinheiro que será feita pelos servidores.

Publicidade

Mesmo com das perdas consecutiva dos royalties, pagamento dos servidores foi depositado na última sexta, 27, para movimentar o comércio local Divulgação/Gabriel Sales



De acordo com o prefeito Marcelino Borba, a quitação é possível graças ao trabalho sério e responsável realizado pela Administração. “O servidor é muito importante para o desenvolvimento do Município e a valorização do funcionalismo é uma de nossas prioridades. Com a quitação antecipada, os servidores poderão fazer o planejamento para compras de final de ano, quitar dívidas ou até mesmo antecipar pagamentos. Precisamos movimentar os setores neste ano que foi tão difícil para nós todos”, declarou. De acordo com o prefeito Marcelino Borba, a quitação é possível graças ao trabalho sério e responsável realizado pela Administração. “O servidor é muito importante para o desenvolvimento do Município e a valorização do funcionalismo é uma de nossas prioridades. Com a quitação antecipada, os servidores poderão fazer o planejamento para compras de final de ano, quitar dívidas ou até mesmo antecipar pagamentos. Precisamos movimentar os setores neste ano que foi tão difícil para nós todos”, declarou.