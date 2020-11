Objetivo da reunião foi planejar edital do 2º Prêmio de Grafites Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 13:06 | Atualizado 30/11/2020 13:11

Rio das Ostras - Para atender a determinação da Lei Municipal nº 2151/2018, que dispõe sobre a arte em grafite, a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Régis, se reuniu na tarde da última quinta-feira, dia 26, na sede da instituição, com artistas locais ligados a artes visuais urbanas e públicas. Durante o encontro foi discutida a elaboração de um edital para o 2º Prêmio de Grafites.



O objetivo da reunião foi discutir formas e critérios de avaliação que atendam todas as técnicas. “É importante ouvir os artistas e saber mais a fundo a realidade do segmento para termos condições de elaborar um edital justo e igualitário para todos. O mais importante é que estamos fomentando a cultura neste segmento e fortalecendo a arte de rua em todas as suas formas. Dessa maneira, quem sabe, não acabamos revelando novos talentos”, esclareceu a presidente da Fundação.



Para o grafiteiro Felipe Irmão, a iniciativa é muito importante para a classe artística. “É muito bom nos sentirmos valorizados e ouvidos. Dessa forma vemos o interesse e a preocupação da Fundação com a nossa arte, valorizando todos os segmentos”, disse.



O artista plástico Felipe Soares, o Habib, também declarou que a iniciativa da Fundação em ouvir os profissionais antes de elaborar o edital demonstra respeito aos artistas. “Essa ação é necessária e faz cumprir o papel do órgão de fomentar e valorizar a cultura e os artistas locais”, comentou.