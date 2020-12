Jovem tinha sido baleado no bairro Nova Cidade e socorrido. A execução ocorreu quando ele estava internado na madrugada desta quarta (2) Divulgação

Rio das Ostras - Depois de uma criança de dois anos morrer de bala perdida, no último domingo (29), mais um crime chocou a população de Rio das Ostras, nesta quarta (2). Um jovem, Identificado como Wallace e conhecido como ‘WL’ foi executado com cerca de 11 tiros dentro da Sala Vermelha da UPA do bairro ncora em Rio das Ostras, Região dos Lagos do Rio.



Segundo testemunhas homens armados entraram dentro da UPA, por volta das 4h:20m da manhã, desta quarta feira (2). Os guardas municipais que estavam de plantão foram rendidos e os homens foram direto à sala vermelha, onde ficam os pacientes que precisam de mais cuidados.



Dentro da sala, os homens renderam médicos e enfermeiras e foram direto em direção ao ‘WL’ que foi executado com vários tiros na cabeça. Wallace havia sido baleado na manhã desta terça (1), na Rua Jairo Monjardim, no bairro Nova Cidade, quando um homem conhecido como ‘Pezão’ foi executado.



O ataque deixou médicos enfermeiras e funcionários em pânico. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Macaé. Policiais militares e civis estão no interior da Unidade de Saúde neste momento, realizando a perícia e investigando o caso.



Em nota, a Prefeitura de Rio das Ostras informou que a ação durou cerca de 3 minutos. Confira a nota na íntegra:



“A Prefeitura de Rio das Ostras informa que a vítima baleada em Nova Cidade, um jovem de 23 anos, deu entrada às 8h30 desta terça-feira, dia 1, na UPA 24H, mas teve que ser encaminhado ao Hospital Municipal para cirurgia. Após procedimento cirúrgico, retornou a UPA onde ficaria em ala mais apropriada e com equipamentos necessários para sua recuperação.

Na madrugada desta quarta-feira, por volta das 4h20, em uma ação muito rápida um homem armado entrou pela lateral da unidade, intimidando a guarda que estava de plantão e mais duas profissionais, depois pulou a grade e seguiu direto para a Sala Vermelha. Ao perceber o homem armado, a enfermeira que estava atendendo o paciente se afastou imediatamente e o suspeito começou a disparar em direção a vítima, cerca de 11 tiros e fugiu logo em seguida. A polícia foi imediatamente acionada por funcionários da UPA.

Câmeras instaladas na unidade mostram que a ação durou cerca de 3 minutos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Macaé”.