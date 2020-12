Prefeitura de Rio das Ostras emitiu uma nota de repúdio alegando falta de apoio e atitude do Governo do Estado do Rio de Janeiro Divulgação

Por Ana Clara Menezes





A nota diz que: Rio das Ostras - Após o assassinato de um jovem que estava internado na UPA do Âncora , ter chocado o município de Rio das Ostras e região, na última quarta-feira (2), a Prefeitura de Rio das Ostras emitiu uma nota de repúdio alegando falta de apoio e atitude do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do 32º Batalhão da Polícia Militar em relação à segurança.A nota diz que:

”Desde o início deste ano a Administração Pública de Rio das Ostras reiterou por diversas vezes o pedido de atenção especial e plantão de Policiais nas unidades de pronto-atendimento do Município para garantir a segurança dos cidadãos, e infelizmente, todas as vezes sem sucesso. Embora a segurança pública seja uma obrigação do Governo do Estado, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio do Convênio celebrado com a Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMRJ), investiu somente em 2020 a importância de R$ 2,3 milhões para aumentar o número de policiais nas ruas do Município. A Prefeitura de Rio das Ostras jamais deixará de se pronunciar e repudiar ações que coloquem em risco os riostrenses, e continuará exigindo respeito e providências do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do 32º Batalhão da Polícia Militar, que não podem se eximir da culpa de atos como o que aconteceu esta semana, por omissão”, finalizou a Prefeitura.

O Comandante do 32º BPM, Tenente Coronel Fabio Corrêa Ribeiro, respondeu a nota de repúdio esclarecendo que, "existem diversas formas de patrulhamento ostensivo por parte da Polícia Militar em todos os locais desta cidade, inclusive com regime adicional de serviço, apoios de outras unidades e convênio celebrado com a coordenadoria do programa estadual de integração na segurança (CPROEIS)".



Segundo a PM, "a 3ª Cia do 32º BPM (Rio das Ostras), conta com um efetivo em setores estratégicos e avaliados junto ao planejamento da Organização Policial Militar de acordo com dados da análise criminal do Município. Além disto, o PROEIS auxilia com um total de 16 (dezesseis) policiais durante um turno de 24 horas e o Regime Adicional de Serviço (RAS) com um total de 04 policiais por dia".

O Batalhão ressaltou que, "o trabalho integrado da Polícia Militar a da Polícia Civil, apresenta excelentes resultados durante o ano de 2020. Foram realizadas 49 (quarenta e nove) apreensões de armas de fogo, 844 (oitocentos e quarenta e quatro) apreensões de munições de diversos calibres, 11,619 Kg de Maconha, 32,623 Kg de Cloridrato de Cocaína e 514 (quinhentos e quatorze) prisões".