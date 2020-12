O estande de negócios fica aberto de segunda a sábado, em horário comercial. Aos domingos a visita pode ser agendada Divulgação/Luiz Thiago de Jezus

Rio das Ostras - No início deste ano foi lançada a pedra fundamental do Ceasp – Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia, o maior da categoria no interior do Estado do Rio de Janeiro. Desde então, empreendedores vêm garantindo o investimento dos seus negócios no empreendimento, que começa a funcionar no primeiro semestre de 2021. As obras do galpão de 90 mil metros quadrados prosseguem e mais de 70% dos boxes e lojas já estão definidos.



“Do ponto de vista econômico, inicialmente, ficamos muito assustados com a pandemia, mas a ampla divulgação que o grupo realizou em diversos tipos de mídia acabou gerando esse resultado bastante satisfatório: quase todos os espaços para comercialização já estão garantidos”, informa Paulo Machado, um dos sócios-empreendedores do Ceasp.



O Centro de Abastecimento funcionará como um shopping rural, todo cercado e monitorado, com 156 boxes, 28 lojas, além de estacionamento e um truck center com canal direto para o caminhoneiro. Num único local, o público terá à disposição hortifrutigranjeiros, restaurantes, mercado, lojas comerciais e serviços. Embalagens, bebidas, flores, rações, carnes, pescado e mais uma variedade de produtos são exemplos do que será comercializado no atacado ou varejo. A expectativa é atrair toda a população da Região dos Lagos, Serrana e Norte Fluminense do Rio de Janeiro, além de outros Estados. A partir da operação, a estimativa é a geração de mais de dois mil empregos diretos e indiretos pelos comércios que se estabelecerão no local.



“Quando se lança um empreendimento desse porte, você gera oportunidades de negócios e ganho para todos. Vamos atender toda a região e, levando-se em consideração que estamos numa área turística, o potencial do empreendimento aumenta ainda mais”, prevê Machado.



Interessados em informações sobre como adquirir um boxe ou loja no Ceasp devem entrar em contato pelo WhatsApp do número de telefone (21) 96516-3130 ou visitarem no local o estande de corretores, no km 116, no bairro São Matheus, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia.