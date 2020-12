Os Jogos Estudantis do Estado do Rio de Janeiro 2020 têm por finalidade aumentar a participação de atividades esportivas nas instituições de ensino públicas e privadas Divulgação

Por O Dia

Rio das Ostras - Rio das Ostras participou dos Jogos Estudantis do Rio de Janeiro 2020, na modalidade de skate. As competições foram realizadas no dia 28 de novembro em Itaipu, Niterói. Os Jogos foram organizados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro.



A equipe da Escola de Skate da Subsecretaria de Esporte e Lazer de Rio das Ostras, composta por oito competidores, conquistou o terceiro lugar na modalidade Skate, com manobras radicais de tirar o fôlego. A primeira e a segunda colocação na competição foram obtidas pelas equipes Wave Rock e Skate Colaborativo.



Os Jogos Estudantis do Estado do Rio de Janeiro 2020 têm por finalidade aumentar a participação de atividades esportivas nas instituições de ensino públicas e privadas do território estadual, e promover a mobilização da comunidade estudantil fluminense em torno do esporte.



Devido à pandemia de Covid-19, excepcionalmente neste ano os jogos foram realizados com o formato de festivais. Não houve divisões regionais.



PROTOCOLOS DE SAÚDE – Os Jogos Estudantis do Estado do Rio de Janeiro aconteceram com novas modalidades, e outras já existentes, mas adaptadas ao período da Pandemia, com o cumprimento de protocolos de Saúde e Segurança.



Durante todos os Jogos, foram tomadas as medidas para evitar a propagação do novo Coronavírus, com o uso de álcool gel e máscaras pelos participantes da competição.



APOIO – Os Jogos Estudantis do Estado do Rio de Janeiro tiveram o apoio da ENEL e da empresa Spiridon Promoções e Eventos.