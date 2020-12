Foto ilustrativa da edição de 2019 do Natal Solidário Divulgação

Publicado 08/12/2020 13:27

Rio das Ostras - O Hub Mundo de Vantagem entende que a transformação social, por meio da economia solidária e de ações sustentáveis, ocorre através da conexão de pessoas. É pensando nisso que o Hub estimula alianças institucionais para fortalecer e criar o empreendedorismo de impacto social.



O CEO da GRC Ambiental, Thales Andrade afirma que as alianças institucionais podem fortalecer e criar o empreendedorismo de impacto social . "As pessoas são a parte mais importante do processo de transformação e acredito no ambiente de network junto às associações comerciais, condomínios e empresas, como um novo modelo de desenvolvimento com impacto social, ambiental e econômico, para conectar pessoas e transformar as cidades", comentou.



A mudança de atitude e o propósito pelo coletivo são as principais ideologias através da troca de conhecimento, da qualificação, da consultoria e do treinamento, onde as pessoas têm a possibilidade de promover melhorias para todos.



Essa nova cultura em construção junto as cidades representa também o curso remoto e síncrono, de Smart Cities e a Indústria 4.0, ministrado pelo Professor Dr. André Luis Azevedo Guedes, por meio da plataforma Zoom, que acontecerá em janeiro, onde o acesso ao conhecimento pode gerar negócios com responsabilidade social, por meio da economia sustentável.



Haverá um desconto nas matrículas e também uma parceria entre o professor e o Hub Mundo de Vantagens, onde todo o aluno inscrito que se cadastrar com o #hubvantagens terá 40 % de desconto no valor do curso e parte da arrecadação das matrículas realizadas até o dia 13 de dezembro será destinada para ações sociais junto a Associação Comercial de Macaé, que já está recebendo as cartinhas do Papai Noel e a Feira de Literatura e Cultura de Rio das Ostras, que acontece junto ao Conect Drive nos dias 11 e 12 de dezembro, com entrada gratuita, onde as pessoas podem levar livros, alimentos e presentes para um natal solidário. Na associação comercial os empresários já realizam a compra dos presentes para atender até 150 crianças, todos os anos.



Outro exemplo de Economia Sustentável são as Palestras Gratuitas e Sessões Virtuais de Negócios com foco nas transformações sociais, que promovem o Natal Solidário, realizadas pelo Hub.

As palestras começam dia 08 de dezembro e toda programação estão descritas neste link https://www.sympla.com.br/palestras-gratuitas-e-sessao-virtual-de-negocios__1036104.



Rosângela Lomeo, consultora em Propriedade Intelectual, mestre em Fisiologia, vai abordar, no primeiro dia de evento, às 19h, fazendo a conexão RJ/MG, com o tema Sustentabilidade ambiental e empreendedorismo no contexto da propriedade intelectual.



"Através da minha participação, espero contribuir para que a sustentabilidade entre empresas, gerando impacto socioambiental, para Belo Horizonte, não apenas regionalmente, mas tenha também alcance nacional e até mesmo internacional, através da atuação do Hub em outros países. Permitindo, dessa forma, aumentar o leque de possíveis parcerias", frisou.



