Monteiro de Barros apresenta pintura a óleo sobre tela no estilo acadêmico realista Divulgação

Por O Dia

Rio das Ostras - A arte riostrense está conquistando mais espaço a cada dia. Dois artistas plásticos riostrenses foram selecionados para participar da Exposição Olhar 2020, que está sendo realizada na Câmara Municipal de São Paulo, pela Cia Arte Cultura.



Os pintores Rocha Maia e Monteiro de Barros estão entre os 30 selecionados para quarta edição da exposição anual, que reúne trabalhos de artistas de diversas partes do Brasil nas mais variadas linguagens.



Morador de Rio das Ostras há sete anos, o artista Rocha Maia ficou muito feliz por conta do reconhecimento do seu trabalho. “Estou na exposição com duas obras da minha série denominada Saudades de Portugal, imitando azulejaria e que era composta por mais de setenta telas. É uma sensação muito boa ser selecionado entre tantos projetos de todo Brasil e mostra a valorização da cultura de uma forma geral”, declarou.



Monteiro de Barros, que ganhou uma menção honrosa por sua obra, que é uma pintura de óleo sobre tela no estilo acadêmico realista, também falou da importância do reconhecimento do artista plástico. “Este é um momento de glória. Quando vemos que nosso trabalho é selecionado dentre tantos, realmente é uma sensação muito boa e agradável”, contou.



Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Régis, é gratificante ver artistas riostrenses se destacando no cenário nacional. “Essa é a prova de que temos grandes artistas em Rio das Ostras. Divulgar, fomentar e valorizar a cultura riostrense estão entre os objetivos da Fundação. Parabéns não só aos dois artistas, como também a todos que estão dispostos a investir na cultura, nas mais variadas formas e técnicas”, disse.