Festival da Onda deste ano será em versão virtual com apresentações pelo Youtube Divulgação

Por O Dia

Rio das Ostras - A edição do Festival da Onda 2020, que serve para mostrar o trabalho dos alunos de música, dança e teatro do Centro de Formação Artística desenvolvido durante o ano, começa nesta terça-feira, dia 15. Por conta da pandemia do coronavírus, o evento será virtual, com apresentações gravadas disponibilizadas online. A programação continua nos dias 16, quarta; e 17, quinta-feira e pode ser conferida no canal Festival da Onda no Youtube.



No primeiro dia, 15, as apresentações online ao vivo ocorrem em dois horários: 18h e 20h. Na quarta, dia 16, será apenas às 18h. Na quinta, dia 17, acontecem às 20h.



De acordo com a diretora do Centro de Formação Artística, Andrea Rezende, as atividades promovidas em 2020 são uma prova de superação de todos os professores e alunos. “Este é um momento para mostramos o nosso trabalho realizado durante todo o ano. As aulas práticas ficaram um pouco comprometidas por que foram remotas. É bem difícil avaliarmos a questão presencial do dia a dia. Além disso, nem todos os alunos tiveram a oportunidade de se apresentar”, esclareceu.



Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Régis, o Festival é o momento de mostrar que a cultura não para, mesmo neste período de pandemia e isolamento social. “Não é a forma que gostaríamos de fazer, mas, devido às circunstâncias impostas pelo isolamento social, é o que conseguimos apresentar, graças ao esforço de todos os professores. O importante é mostrar que não paramos neste ano tão complicado. Vamos torcer para que no próximo possamos voltar a fazer a apresentação no Teatro”, declarou.