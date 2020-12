Vallourec entregou quase 70 presentes que serão distribuidos nas Casas da Criança e no CIC Divulgação/Allexandre Costa

Por O Dia

Rio das Ostras - Mesmo em um ano tão difícil diante da pandemia da Covid-19, muitas crianças carentes de Rio das Ostras terão um Natal mais bonito. Mesmo sem a chegada oficial do Papai Noel, meninas e meninos atendidos pelas unidades das Casas da Criança e Centro Integrado de Convivência (CIC), mantidas pela Secretaria de Bem-Estar Social, vão receber presentes para não deixar que a magia da data se perca. As doações já estão acontecendo por empresários e cidadãos que gostam de contribuir.



Na tarde de quarta-feira, dia 9, a Vallourec Soluções Tubulares do Brasil entregou quase 70 presentes na sede da Secretaria de Bem-Estar por meio de seus representantes, José Márcio Castillo, Leandro Figueira e Raquel Sales. As irmãs Rebeca Vitória Cardoso Barros, de quatro anos, e Laura Beatriz Cardoso Barão, de dois, junto com a prima Valentina Cardoso Berdiante, de quatro anos, estiveram presentes para representar todas as crianças atendidas pela rede de Assistência Social.

Para a secretária da pasta, Eliara Fialho, este ano foi muito mais desafiador por causa da pandemia do Coronavírus. "Essa época do ano é muito especial, principalmente para as crianças. Mesmo diante de tantos desafios impostos pela pandemia não poderíamos deixar de nos mobilizar. Juntamente com os presentes serão encaminhadas mensagens, uma maneira dos padrinhos e madrinhas expressarem afeto e carinho nesse momento tão difícil para todos. Sabemos que muitas pessoas gostam de doar, mas que estão passando por algumas dificuldades financeiras. Pensando nisso, buscamos parcerias com empresas, servidores públicos e alguns amigos que sempre nos procuram nessa época para fazer doações. Estamos muito felizes por podermos realizar essa ação e por tantas pessoas desejarem participar. Agradecemos a todos que sempre nos apoiam", disse.



As crianças representaram as famílias de todas as assistidas e receberam os presentes dos funcionários da Vallourec Divulgação/Allexandre Costa

"Eu me sinto muito feliz por estar participando desta iniciativa da Sembes. Quando a gente presenteia alguém, quem ganha o presente somos nós, pois nada melhor que saber que de alguma forma levamos alegria a alguém. O mundo precisa de pessoas mais felizes e cada um de nós deve fazer a sua parte. Como dizia Gandhi, de uma forma suave você pode sacudir o mundo”, contou Cristhiane de Souza Reis Jorge, assessora técnica da Proteção Social Básica da Prefeitura.



