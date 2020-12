Edital do II Prêmio de Grafites já foi publicado, mas inscrições começam em 20 de janeiro Divulgação

Por O Dia

Rio das Ostras - As ações da Fundação Rio das Ostras de Cultura para incentivar e promover os artistas locais não param. Foi publicado na Edição nº 1259 do Jornal Oficial, de 4 de dezembro, um Edital de Seleção para o II Prêmio de Grafites (artes visuais, urbanas e públicas) e Painéis. As inscrições estarão abertas somente no ano que vem, entre os dias 20 a 29 de janeiro, para dar tempo aos artistas de prepararem suas obras.



O objetivo é ornamentar os espaços públicos e inibir a poluição visual, promovendo a identidade artística e cultural local coma utilização de técnicas como Grafite, Stêncil, Lambe-Lambe, Aerografia, 3D Arte e Sticker, dentre outras.