Serão realizados 200 testes de segunda a sábado, das 8h às 17h Dvulgação/Cláudio Pacheco

Por O Dia

Rio das Ostras - Assim como acontece em todo o Estado do Rio, os números de casos de Covid-19 vêm aumentando drasticamente e a corrida contra o tempo para salvar vidas é ainda maior. Em Rio das Ostras, profissionais da Saúde continuam buscando novas estratégias para o enfrentamento do Coronavírus. No dia dia 9 de dezembro, o Município começou a realizar testes rápidos para pessoas assintomáticas, ou seja, que não apresentam sintomas da doença.



A testagem acontece no salão da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, no Centro. Até a próxima semana, a população pode fazer o teste rápido de segunda a sábado, das 8h às 17h. São distribuídas 200 senhas por dia. Uma equipe com agentes comunitários de Saúde, enfermeira e técnica em Enfermagem atende no local, seguindo todos os protocolos e medidas sanitárias necessárias para que não haja nenhuma intercorrência ou aglomeração. Unidades de Saúde do Município também estão realizando testes rápidos, dentro do mesmo horário.



De acordo com a secretária de Saúde de Rio das Ostras, Dra. Jane Teixeira, essa é uma estratégia de rastreio para o coronavírus, destinada principalmente à população assintomática. Crianças também podem ser atendidas no local, desde que não apresentem sintomas. Lembrando que pessoas que apresentam sintomas respiratórios ou febre devem se dirigir ao Centro de Triagem, que funciona na Extensão do Bosque.



“Esse atendimento é, sobretudo, uma ação de saúde pública da qual a gente espera detectar novos casos de Covid-19, realizando essa triagem e tratando para que pessoas contaminadas não passem o vírus para outras pessoas. Também estaremos à disposição para orientar e tirar qualquer dúvida da população”, ressaltou a secretária.



SINTOMÁTICOS – É importante destacar que pessoas que apresentam qualquer sintoma gripal devem procurar o Centro de Triagem, que atende das 8h às 20h. Os casos com sintomas mais graves são encaminhados ao Pronto-Socorro, que agora tem atendimento total destinado para Covid-19. Já as crianças que apresentam sintomas devem ser levadas ao Hospital Municipal, para que sejam consultadas, primeiramente, com um pediatra.



Gestantes assintomáticas também serão atendidas no salão da Igreja Católica e para gestantes com sintomas, o atendimento é no Pronto-Socorro.