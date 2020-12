A operação também se estendeu para a Comunidade do Arroz, em Barra de São João Divulgação

Por O Dia

Rio das Ostras - A onda de violência no bairro Cidade Praiana e localidades vizinhas têm gerado uma série de preocupações principalmente nos moradores, e tirado o sono da 3ª CIA da Polícia Militar em Rio das Ostras. Diante do atual cenário, policiais militares iniciaram no último domingo (13), uma operação com objetivo de acabar com a onda de homicídios por conta da guerra entre facções locais.



Na Rua Santa Catarina, os agentes prenderam dois homens, de 24 e 29 anos, suspeitos de tráfico de drogas. Os policiais encontraram 2 tabletes de maconha de R$100, 10 pinos de cocaína e R$654 dentro do veículo em que ambos estavam.



Segundo informações do Capitão Eduardo, comandante da 3ª CIA em Rio das Ostras, a operação é por tempo indeterminado.

”A guerra de facções está resultando em muitos homicídios, vendas de drogas, e por este motivo, permaneceremos no reforço enquanto perdurar o problema. A ideia é manter o policiamento reforçado no bairro, durante a semana colocaremos também motocicletas, mais viaturas, para passar mais segurança para os moradores do bairro“, disse o comandante.



Ainda de acordo com a Polícia Militar, a operação também se estendeu para a Comunidade do Arroz em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu.