De acordo com informações da PM, os agentes chegaram até os suspeitos através de informações privilegiadas Foto da viatura - meramente ilustrativa

Por O Dia

Rio das Ostras - O retorno recente do Comandante da 3ª CIA em Rio das Ostras, Capitão Eduardo, que já havia passado uma temporada na companhia já está rendendo resultados positivos no município. A Polícia Militar está nas ruas tentando combater o crescente número de homicídios e tráfico de drogas.

No dia 10 de dezembro, a equipe prendeu um suspeito de tráfico de drogas, de 18 anos, ele estava na Rua dos Cedros no bairro Âncora e foi abordado pelos policiais enquanto estavam em patrulhamento. Com ele foi encontrado drogas.

Já durante a tarde, do mesmo dia, a PM prendeu um suspeito de 22 anos, próximo a padaria A Favorita no bairro Recanto, na Rua Carlos Augusto Machado. Com ele os policiais apreenderam uma pistola 9mm. Ele foi levado para a delegacia da cidade.

Ainda na mesma quinta-feira, vulgo Paçoquinha e outros dois envolvidos com o tráfico de drogas foram presos no bairro Cláudio Ribeiro, em Rio das Ostras.

De acordo com informações da PM, os agentes chegaram até os suspeitos através de informações privilegiadas. A PM disse que Paçoquinha é apontado como autor de vários homicídios na cidade.



O último ocorreu no último dia 2 de dezembro. 'Paçoquinha' é suspeito de executar um paciente na sala vermelha da UPA de Rio das Ostras e está suspeito ainda de outro homicídio na noite anterior ao assassinato de Wallace na UPA.

Os presos foram encaminhados à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.