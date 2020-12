O material e os suspeitos foram encaminhados para à 128ª DP de Rio das Ostras Divulgação/PM

Por O Dia

Rio das Ostras - Dois suspeitos por envolvimento no tráfico de drogas foram presos pela Polícia Militar nesta segunda-feira (14), na rua Goiás, no bairro Cidade Praiana em Rio das Ostras. De acordo com a polícia, um jovem de 19 anos, vulgo rato e uma adolescente de 16, foram apreendidos após abordagem.



Ainda segundo a PM, os agentes estavam realizando um patrulhamento quando observaram os dois suspeitos, com eles foram apreendidos 269 pinos de cocaína, 8 mariolas de maconha e R$80. O material e os suspeitos foram encaminhados para à 128ª DP de Rio das Ostras.