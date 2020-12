Empório funciona na Praça do Trem, em Rocha Leão Divulgação

Publicado 18/12/2020 09:37 | Atualizado 18/12/2020 09:38

Rio das Ostras - As festas de final de ano estão se aproximando e ainda dá tempo de comprar lembranças para amigos e familiares no Empório da Estação, de Rocha Leão. Neste sábado, dia 19, termina a Campanha Natal no Empório que está promovendo a cultura e o trabalho dos artistas da localidade. A exposição estará aberta das 8h às 17h e todas as medidas de segurança necessárias para evitar o contágio do vírus Covid-19 estão sendo adotadas.



Quem quiser conhecer o artesanato, os produtos da agricultura familiar e serviços de Rocha Leão, a oportunidade é essa porque o Empório entrará em recesso de domingo, dia 20, até o dia 9 de janeiro do próximo ano.



Durante a visita, o público deve lembrar de seguir todas as medidas de segurança, como uso de máscara, e manter o necessário distanciamento, entre outras. Além disso, os expositores cumprirão os critérios referentes às medidas restritivas de combate ao Covid-19 como forma de evitar a possibilidade de transmissão do vírus, tendo em vista o aumento do número de casos positivos no município.



Os expositores deste sábado, dia 19, serão Cilveli Ferraz, da Bella&Casa; Gabriela Santos, da Gabi Ford; Laila Santos, da Sanluc Ateliê; Aline Duarte, da Duart’ Ateliê; Aparecida Rodrigues, da Cida Ateliê; Garbriele Bolonequer, do Ateliê Laços Baby; Aline Bastos, da Aline Confeitaria; além de Suelen Dias, Markeup Artista.