Rio das Ostras - Nesse período em que o número de casos vem crescendo em todo o Estado do Rio de Janeiro, a saúde de Rio das Ostras recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 16, um grande reforço para o combate ao Coronavírus. A empresa BRK Ambiental fez uma doação de material que vai contribuir com as medidas de prevenção do contágio da Covid-19.



Ao todo foram doados 50 galões de cinco litros de álcool em gel, 2.500 máscaras de proteção facial PFF2 e 25 mil máscaras cirúrgicas. Os equipamentos são importantes e fundamentais para o trabalho dos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente do combate à doença.



O material foi entregue na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e encaminhado para a Secretaria de Saúde, que distribuirá para as unidades.



PARCERIA – Com o crescente número de casos notificados no Município e na região, toda ajuda é bem-vinda. Por conta disso, a Administração Municipal ressalta que é importante a parceria com a iniciativa privada e a colaboração da população, que deve seguir as medidas restritivas para reduzir a possibilidade de transmissão e contágio da doença.



PARCERIA – Com o crescente número de casos notificados no Município e na região, toda ajuda é bem-vinda. Por conta disso, a Administração Municipal ressalta que é importante a parceria com a iniciativa privada e a colaboração da população, que deve seguir as medidas restritivas para reduzir a possibilidade de transmissão e contágio da doença.

Essa doação chega em um momento crucial para a Saúde e para tantos munícipes que precisam de cuidados e proteção nesta pandemia. Para qualquer gestão, a parceria é muito importante e faz toda a diferença. O Município está de portas abertas para as empresas e clubes de serviço que estiverem dispostos a ajudar nessa batalha.