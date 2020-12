Novos profissionais contratados vão trabalhar, exclusivamente, com pacientes internados com Covid-19 Divulgação/Gabriel Sales

Por O Dia

Rio das Ostras - Os casos de Covid-19 vêm aumentando em todo o Estado do Rio de Janeiro e a luta diária para salvar vidas é muito grande. Em Rio das Ostras, o empenho da Administração Municipal em conter um avanço ainda maior da doença se faz presente todos os dias, mas não é nada fácil, principalmente para os profissionais da Saúde.



Esta semana, o Município fez mais um chamamento de profissionais da Saúde para contratação emergencial. As novas equipes vão atuar, exclusivamente, junto à frente de combate à Covid-19.



Ao todo são 42 enfermeiros, 40 técnicos em Enfermagem e mais três técnicos de laboratório. Esses profissionais serão direcionados para atender pacientes no Centro de Triagem, Hospital de Campanha e Pronto-Socorro, que são as unidades de referência de Covid-19 no Município.



De acordo com o subsecretário de Atenção Especializada, Dr. Rodrigo de Freitas Eduardo, essa contratação contempla categorias indispensáveis ao funcionamento dessas Unidades de Saúde.



“O Município está tentando se organizar da melhor forma possível e a Secretaria de Saúde enxergando o aumento abrupto de casos de Covid nesse período já aumentou os leitos no Pronto-Socorro e Hospital de Campanha. Para isso é extremamente necessário ampliar o corpo de Enfermagem dessas unidades também, para melhor atendimento à população”, ressaltou Dr. Rodrigo, acrescentando que são tempos muito difíceis e que a colaboração da população no cumprimento das medidas sanitárias e de isolamento social nesse momento são de suma importância para frear a elevação de casos da doença.