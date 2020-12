Congresso Brasileiro de Saúde Mental contou com participação de vários pesquisadores e trabalhadoras da área Divulgação

Por O Dia

Rio das Ostras - Mesmo em meio a pandemia da Covid-19, momento em que a Saúde enfrenta tantos problemas e desafios, Rio das Ostras traz boas notícias para orgulhar a população. Este mês, o Município se destacou no 7º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, organizado pela Associação Brasileira de Saúde Mental - Abrasme.



O evento aconteceu de forma remota, por meio de plataformas digitais e contou com a presença de diversas autoridades, pesquisadores e trabalhadores da área de todo o país. A Secretaria de Saúde de Rio das Ostras foi representada pelo coordenador do Programa de Saúde Mental no Município, Alessandro Barbosa. Durante o Congresso, ele apresentou um artigo com o tema “O cuidado em doses homeopáticas” e levou o relato da experiência do trabalho realizado pelo Programa, introduzindo a homeopatia na prática do cuidado dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II, e do Ambulatório de Saúde Mental de Rio das Ostras.



“A prática da homeopatia oferecida em nossos equipamentos de Saúde Mental vem de encontro ao preconizado pela Reforma Psiquiátrica do nosso país pela Lei 10216, de 6 de abril de 2001. Ela visa colaborar no tratamento e na busca por uma política de desconstrução da hegemonia manicomial, priorizando o ser humano na sua integralidade, com foco total na história de vida do usuário e não, apenas, num possível diagnóstico”, ressaltou Alessandro Barbosa durante sua apresentação aos congressistas.

Representando Rio das Ostras, Alessandro Barbosa apresentou artigo sobre a Homeopatia na prática de cuidados aos usuários Divulgação

Ainda segundo o coordenador, “a Homeopatia, como é sabido pelos profissionais da área de Saúde, apesar dos mitos e preconceitos, é uma excelente especialidade de cuidado, pois favorece uma escuta qualificada focada na pessoa de forma completa, preocupando-se com o todo do ser humano, utilizando-se de um modelo bio-psico-social da enfermidade de cada paciente”.



Nesse contexto, a Homeopatia, na busca do reequilíbrio do indivíduo, aborda vários aspectos da vida do ser humano no que concerne ao processo interativo de sua vida com o meio, de forma natural e integral, até casos extremos do processo de adoecimento.



Em Rio das Ostras, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde já são uma realidade, por meio de atendimentos em Homeopatia, Auriculoterapia e Shantala, que foram suspensos em ocasião da pandemia. No entanto, tal serviço será ampliado em breve com o Projeto “PICs ao Alcance de Todos”, que disponibilizará atendimento em PICs de forma virtual. A divulgação do projeto será feita na íntegra, oportunamente, nas mídias sociais do Município.