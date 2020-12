Para a equipe, a unidade foi uma grande conquista para a população riostrense, que pode contar com serviços de excelência para crianças e adolescentes em um mesmo lugar Divulgação

Por O Dia

Rio das Ostras - A Saúde em Rio das Ostras enfrenta tempos difíceis no combate à Covid-19, mas em meio a essa turbulência toda, também tem muito a comemorar. O Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente – NASCA acaba de completar um ano de sua inauguração e profissionais da unidade se orgulham do trabalho desenvolvido no Município.



Para a equipe, a unidade foi uma grande conquista para a população riostrense, que pode contar com serviços de excelência para crianças e adolescentes em um mesmo lugar, de fácil acesso, proporcionando conforto para os assistidos.



A gerente do Nasca, Roberta Porto, relata a responsabilidade e o prazer de estar à frente de um serviço tão especial para famílias de Rio das Ostras e diz o quanto é enriquecedor oferecer esse atendimento às crianças e adolescentes.



“Assumir esta unidade foi um grande desafio que se transformou em realização. Poder proporcionar à população um atendimento como o que realizamos aqui, com uma equipe de profissionais comprometida com todos os serviços ofertados é muito gratificante”, destacou Roberta.



O Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente acolhe os ambulatórios de referência em Saúde da Criança e do Adolescente no Município, além de especialidades de cuidado para este mesmo público. Hoje, o NASCA tem em funcionamento o Ambulatório de Amamentação, Ambulatório de Follow Up – Bebês Prematuros, o NASA (Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente) e o Programa de Fórmulas Infantis.



A unidade também conta com alguns serviços de Triagem Neonatal (Teste do Olhinho e Teste da Orelhinha), e algumas especialidades de referência – nutricionista, que atende os usuários com TEA - Transtorno do Espectro do Autismo; fonoaudióloga (encaminhamentos internos); pediatra de condições especiais (TEA e outros transtornos); gastropediatra; endocrinopediatra; neuropediatra; e recentemente, foi incluída na equipe uma médica homeopata.



ATENDIMENTOS - Neste primeiro ano, foram realizados 8.423 atendimentos (de dezembro de 2019 à novembro de 2020), distribuídos pelos 28 profissionais técnicos que atuam no local. Além dos técnicos, o NASCA conta com três profissionais administrativos e um profissional de serviços gerais.



Recém-chegada na unidade, a neuropediatra Ana Lúcia Guimarães disse que trabalhou muitos anos em Unidade de Saúde mista, não especializada em crianças, e já se sente parte da família. “Sou grata e feliz por fazer parte da equipe do Nasca”, acrescentou.



MÃES SATISFEITAS – Famílias assistidas na unidade de Saúde também elogiam a assistência e os cuidados recebidos, de forma humanizada e acolhedora. Emanuelle Rangel, mãe da Helena, que é assistida pelo Ambulatório de Follow Up, fala sobre sua vivência no NASCA.



“Minha experiência é maravilhosa! Só tenho a agradecer a toda equipe do Follow Up, que nos acalentou como uma verdadeira Mãe. Todo o suporte que recebi e recebo foi de suma importância para o desenvolvimento da minha filha. O espaço é muito acolhedor. Sou grata à Deus por ter nos proporcionado fazer parte desse projeto e ter conhecido profissionais comprometidos, que trabalham com tanto amor e dedicação”, comentou Emanuelle.



A fisioterapeuta Daniela Lima, que já passou por outras unidades de Saúde do Município com os ambulatórios de Amamentação e Follow Up, também destacou que se tem muito a comemorar. “Como integrante mais antiga do Follow UP, digo que sempre foi desejo da equipe ter um espaço próprio para nosso funcionamento, pois nossa assistência tem algumas singularidades que diferem da dinâmica da assistência das unidades de saúde mistas. Atendemos mães e crianças com fragilidades, que necessitam de um cuidado diferenciado e escuta acolhedora e humanizada. Estar num espaço que proporciona tudo isso é de emocionar, pois todos estão envolvidos com as necessidades dos nossos usuários”, completou.



A principal característica do NASCA é a humanização da assistência, pautada nos princípios do SUS. Soraya Neves, psicóloga do Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente, esclarece que a equipe multiprofissional do NASA conta com Atendimento Psicossocial ao adolescente e familiares, objetivando possibilitar a escuta, análise, orientação e encaminhamento desses usuários de acordo com a necessidade identificada, para a promoção do seu bem-estar



Já Etianne dos Anjos, médica e pediatra, destaca a importância do tipo de assistência que oferece a população no NASCA: “Sou pediatra do NASA e atendo crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. É uma faixa etária onde acontecem muitas transformações físicas e psíquicas. Nosso trabalho inclui acolher esses jovens, tirar dúvidas sobre essas transformações e promover a saúde física e mental dessas crianças e adolescentes”, conclui a médica, acrescentando que também fazem consulta pediátrica pré-natal das gestantes adolescentes ainda antes do parto, incentivando a amamentação e estimulando a autonomia das futuras mães.



AGENDAMENTOS – Para agendamentos, o NASCA funciona através de marcação prévia e encaminhamento das Unidades de Atenção Básica, por se tratar de um serviço especializado, e os atendimentos seguem sendo realizados respeitando as recomendações sanitárias em tempo de pandemia. A unidade funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Mayer, 747, Liberdade – Rio das Ostras. Mais informações pelo telefone: (22) 2771-4128.