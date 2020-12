Por Ana Clara Menezes

Publicado 30/12/2020 13:14 | Atualizado 30/12/2020 13:16

Rio das Ostras - Com festa de Ano Novo cancelada , a Administração Pública de Rio das Ostras adotou medidas mais restritivas para evitar a aglomeração de pessoas nas praias na virada do ano e evitar a disseminação da Covid-19. Está proibido a realização das festividades comemorativas de Réveillon. Bares, restaurantes, lanchonetes, quiosques e depósitos de bebidas também estão proibidos de funcionar no dia 31 de dezembro. Ambulantes que comercializam alimentos e bebidas também não poderão trabalhar no último dia do ano.Em nota, a gestão municipal informou que, de acordo com o Artigo 15 do, divulgado na Edição 1263 do Jornal Oficial de 16 de dezembro de 2020, fica proibida a realização de festividade comemorativa de Réveillon, com uso de tendas ou não, manuseio de fogos de artifício ou não, em locais públicos, como praças, praias, lagoas, rios, ruas e avenidas. Além disso, será proibido o trânsito e estacionamento de veículos nas praias e vias de acesso às orlas, a partir das 6h do dia 31 de dezembro até às 7h do dia 1º de janeiro.Também é proibida a frequência e permanência nas praias e a circulação de pessoas entre meia-noite e 5h da manhã, salvo os casos de pessoas que precisem sair para trabalhar.A Administração Municipal já começou a instalar a sinalização em pontos estratégicos para que todos tenham conhecimento das restrições e evitem multas e reboque de veículos.Confira os fechamentos e lugares de bloqueio das vias neste Réveillon:· Avenida Cláudio Ribeiro com Rua da Figueira· Alameda Casimiro de Abreu com RJ 106· Avenida Cristovão Barcelos com Avenida Amazonas· Rua Ipê com a Rua Jequitibá· Rua Piabanha com Avenida Cláudio Ribeiro· Rua Guaíba com Avenida Cláudio Ribeiro· Praça José Pereira Câmara· Avenida Cristóvão Barcelos com a Rua Bento Costa Júnior· Rua Jandira Pimentel com a Rua Bento Costa Júnior- a partir das 18h· Rua Jandira Pimentel com a Rua Maria Letícia- a partir das 18h· RJ 106 com a Rua Rêgo Barros- a partir das 18h· Rua Rêgo Barros com Jandira Pimentel· Rua Raul de Oliveira com a Rua Bento Costa Júnior· Avenida Castelo Branco com a Rua Teresópolis· Rua Oscar Fonseca com a Rua Boca da Barra· Rua Maria Bela dos Santos com Rua Nei Cardoso· Avenida Roberto Silveira com Rua Carlos A. Carvalho· Rua Luiz Lengruber com Rua Nei Cardoso· Rua Nei Cardoso com Rua Irene dos Santos· Avenida Roberto Silveira com Rua Alexon C. da Silva· Avenida Atlântica com Nelson Pessegueiro do Amaral· Praia da Joana· Praia das Areias Negras· Mar do Norte· Praiamar/Itapebussus· Todas as áreas de estacionamentos da Lagoa do IriryOs moradores das ruas e avenidas que estarão fechadas devem pegar o Trânsito Livre nas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Segurança Pública e na Base de Segurança da Praça da Baleia, em Costazul. Os documentos serão entregues somente com um documento de comprovação de residência.