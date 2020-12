Centro de Triagem ultrapassa 9 mil atendimentos nos últimos quatros meses Divulgação/Cláudio Pacheco

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 13:29 | Atualizado 30/12/2020 13:31

Rio das Ostras - O Centro de Triagem funcionará, excepcionalmente, no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, das 8h às 18h, e no dia primeiro de janeiro, das 13h às 20h.



Assim como em outros municípios da região, o cenário é bem crítico e é preciso muita cautela no atendimento aos casos suspeitos da Covid-19 e a Cidade não pode deixar de atender também nesse momento, pois o vírus continua circulando. Somente do mês de setembro para cá, o número de atendimentos no Centro de Triagem praticamente dobrou.



De setembro até o dia 20 de dezembro, o Centro de Triagem registrou 9.229 atendimentos, com um aumento de quase 50% entre outubro e dezembro, sendo 6.605 notificações de síndrome gripal, que são considerados como casos suspeitos da doença.



Quanto ao número de remoções para o Pronto-Socorro, que é referência em Covid-19 no Município, 145 pessoas foram encaminhadas à unidade neste período. Durante esses últimos quatro meses, foram realizados 5.493 testes no Centro de Triagem, entre testes rápidos e de Swab.



O subsecretário de Atenção Básica e Vigilância em Saúde de Rio das Ostras, Eduardo Faria, diz que o momento é de muito trabalho, pois a elevação dos casos é uma realidade, mas que a colaboração da população também é fundamental nessa luta contra o vírus.



“A luta é grande e nossa equipe vem trabalhando sem parar, para oferecer um acolhimento às pessoas que chegam à unidade da melhor forma possível. Mas é importante que os cidadãos continuem seguindo as orientações sanitárias para conseguirmos frear esse avanço da Covid-19, respeitando o isolamento social, evitando aglomerações, fazendo higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70% e o uso obrigatório de máscara em todo lugar público”, ressaltou Eduardo.



ORIENTAÇÕES - É importante destacar que pessoas que apresentam qualquer sintoma gripal devem procurar o Centro de Triagem, que após o período de Natal e Ano Novo volta a atender todos os dias, das 8h às 20h. Os casos com sintomas mais graves são encaminhados ao Pronto-Socorro, que agora tem atendimento total destinado para Covid-19. As gestantes também são atendidas no Pronto-Socorro. Já as crianças que apresentam sintomas devem ser levadas ao Hospital Municipal, para que sejam consultadas, primeiramente, com um pediatra.