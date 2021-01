A programação cultural está voltando aos poucos, respeitando as medidas protetivas, com todo cuidado necessário para evitar a contaminação Divulgação

Rio das Ostras - Criada para ser mais um meio de divulgação da programação cultural da cidade para a população, a Linha de Transmissão da Fundação de Cultura terá seu propósito ampliado. A partir deste ano, a ideia é divulgar também notícias, editais e atos referentes a cultura no município.



Outra proposta é fazer publicações específicas para os diferentes segmentos específicos ligados a Fundação. “A ideia é criarmos novos grupos específicos para que eles recebam informações voltadas para sua área, de forma direta. Para exemplificar melhor, vamos ter uma linha direta para os artistas da área de música, outra para teatro, artesanato, música, grafite e quantas áreas forem necessárias”, explicou a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cris Regis.



É Importante que as pessoas ligadas aos setores artísticos que estiverem interessadas em receber as informações da Fundação de Cultura se cadastrem na Linha de Transmissão, mandando uma mensagem para o número (22) 99846-1197, com nome e setor a que pertence, para efetivar e registrar o cadastro.



A programação cultural está voltando aos poucos, respeitando as medidas protetivas, com todo cuidado necessário para evitar a contaminação. Assim que a situação no Município melhorar e houver a possibilidade de realização de eventos, os mesmos votarão de forma gradativa, seguindo também as normas de segurança e prevenção estabelecidas em Decreto Municipal.