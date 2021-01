Está sendo criado o podcast #SouCultura Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 08:00

Rio das Ostras - Depois de um ano atípico e de muito trabalho, a Fundação Rio das Ostras de Cultura está esquentando as turbinas para entrar em 2021 no mesmo ritmo, dando continuidade à divulgação, incentivo e fomento à arte e aos artistas riostrenses. Como a pandemia do coronavírus ainda é uma realidade, a criatividade continuará sendo peça fundamental nas ações que estão sendo programadas para o ano que se inicia.



Já em janeiro, entre os dias 20 e 29, estarão abertas as inscrições para o II Prêmio de Grafites (artes visuais, urbanas e públicas) e Painéis, que vai ornamentar os espaços públicos e inibir a poluição visual, promovendo a identidade artística e cultural local com a utilização de técnicas como Grafite, Stêncil, Lambe-Lambe, Aerografia, 3D Arte e Sticker, dentre outras.



OFICINAS – Ainda no primeiro semestre, estão previstas pelo menos 260 oficinas que serão realizadas por meio de contrapartidas dos artistas beneficiados pela Lei Aldir Blanc e pelo Prêmio Rio das Ostras de Cultura, Arte e Pesquisa / Nego Dé. A população poderá assistir as mais variadas oficinas, como aulas de dança, palhaçaria, artesanato, música e cultura de uma forma geral. Dependendo da bandeira relacionada à pandemia que estiver regendo no município, algumas atrações poderão ser feitas de modo presencial, ressaltando que todos os protocolos de se segurança serão respeitados. Caso não haja essa possibilidade, as apresentações serão produzidas de forma online.



SOU CULTURA EM CASA – Outro projeto que tem tudo para voltar com força total é o “Sou Cultura em Casa”. Lançado em abril de 2020, o objetivo é proporcionar entretenimento à população e aquecer o mercado cultural, mantendo o necessário isolamento social nesse período de pandemia. O formato da edição 2021 ainda não foi definido, mas a logística será a mesma. Os artistas interessados terão que se cadastrar e receberão cachês. Os vídeos poderão ter as mais variadas linguagens – música, dança, teatro, artes visuais, artesanato, literatura, entre outras – e duração entre 30 e 60 minutos.



LIVROS LIVRES – Uma novidade para 2021 é o Projeto Livros Livres, que tem por objetivo incentivar cada vez mais a população a adquirir o hábito da leitura. A ideia é disponibilizar livros em pontos específicos da cidade, onde a população poderá não só retirar publicações para ler, como também doar livros para que outras pessoas possam também ter opções de títulos para escolher e levar para casa.



PODCAST – Para garantir uma divulgação ainda maior das ações, projetos e serviços da Fundação Rio das Ostras de Cultura, além de apresentar as unidades culturais existentes no município, explicando a funcionalidade de cada uma delas para a população está sendo criado o podcast #SouCultura. Dessa forma será desenvolvido um relacionamento maior entre o público/população e a Fundação, gerando um comprometimento maior entre as partes.



Para a presidente da Fundação, Cristiane Regis, em 2021, o objetivo principal é continuar dando novas oportunidades aos artistas locais nesse período de pandemia e ampliando o acesso a bens e serviços culturais no município. “Novas ideias, criatividade e cada vez mais cultura para todos por que um povo sem cultura é um povo sem história”, destacou.