Publicado 14/01/2021 10:00

Rio das Ostras - Com o resultado final definido e publicado na edição Nº 1263 do Jornal Oficial da Prefeitura de Rio das Ostras, os artistas que tiveram seus projetos aprovados e classificados do Prêmio Rio das Ostras de Cultura, Arte e Pesquisa / Nego Dé começaram a assinar os contratos.



Ao todo foram selecionados 30 projetos nas mais diferentes áreas, passando por teatro, música, artesanato, circo e cinema, dentre outras. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 200 mil em prêmios, divididos em quatro categorias. A execução dos projetos, de forma online ou presencialmente, após terminada a vigência do Estado de Emergência em Saúde Pública no Município, está prevista para o primeiro semestre de 2021, com as apresentações sendo agendadas diretamente na Fundação Rio das Ostras de Cultura.



De acordo com a presidente da Fundação Rio das Ostras, Cristiane Régis, é muito importante criar oportunidades para que os artistas locais possam apresentar seus trabalhos. “Dessa forma incentivamos e fomentamos a cultura aqui na nossa cidade, principalmente neste período de pandemia e distanciamento social. Além disso continuamos a ofertar à população o acesso direto a bens e serviços culturais. Todos que participaram do processo estão de parabéns”, declarou a presidente.



Na assinatura do contrato, Maytê Bersot transbordava de alegria por ter tido o seu projeto selecionado. Ela vai oferecer oficinas circenses de malabares, palhaçaria e bolhas de sabão com intervenções artísticas de acrobacia e jogos teatrais. “Não tenho palavras para expressar a felicidade que estou sentindo por ter o meu o projeto selecionado. Ter a oportunidade de poder apresentar minha arte e ainda ser remunerada por isso, não ter preço. Parabéns à Fundação pelo trabalho e pelo incentivo aos artistas”, disse.



Contemplada na Categoria III, Jac Esteves está lisonjeada em participar e poder apresentar o seu projeto “Uma Viagem a Rio das Ostras: Canções e Histórias com Jac Esteves”, que é uma homenagem ao artista Nego Dé. “Meu projeto é a realização de um show de músicas inéditas e culturais que valorizam Rio das Ostras e chamam a atenção para a preservação do meio ambiente e o turismo”, contou.



Andrea Henrique de Souza, irmã de André Henrique de Souza - Nego Dé, artista que deu nome ao prêmio, se encantou com a homenagem feita. “Ficamos muito gratos pelo reconhecimento da Fundação Rio das Ostras de Cultura pela homenagem dada à ele, coisa que a cidade natal não reconheceu. André nunca se preocupou com glamour porque fazia o que gostava de fazer desde criança, que era tocar e cantar. Na minha opinião, era o melhor percussionista da cidade. Muito obrigada pelo carinho de vocês”, comentou.