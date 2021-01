Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:00

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras informa que as inscrições para novos alunos na Rede Municipal de Ensino acontecem de 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2021. Todos os detalhes do cadastro e critérios para ingresso dos estudantes podem ser consultados na edição nº 1264 do Jornal Oficial, disponível para download no endereço eletrônico https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/1264.pdf Podem ser realizadas inscrições para novos alunos da Educação Infantil (Pré-Escolar) ao Ensino Fundamental (Regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA). A matrícula só será efetivada após comparecimento, no prazo de dois dias úteis depois do cadastro, à escola selecionada, levando originais e cópias dos documentos solicitados.As inscrições serão feitas exclusivamente pala internet no endereço eletrônico www.riodasostras.rj.gov.br/educacao. Atenção às datas e aos horários: dia 27 de janeiro de 2021, das 9h às 20h, reservado apenas aos candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/ superdotação; das 9h do dia 28 de janeiro até às 23h59min do dia 2 de fevereiro de 2021 - inscrições para todos os interessados, inclusive das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação.Os novos alunos devem ter completado as seguintes idades até 31 de março de 2021: Pré I - 4 anos; Pré II - 5 anos; Ensino Fundamental (Regular) - 1º Ano - a partir de 6 anos. Para matrícula no Ensino Fundamental, na modalidade EJA, seja no Módulo I - Fases I, II e III (equivalentes a 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) ou no Módulo II - Fases I, II, III e IV (equivalentes a 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), é preciso ter a partir de 15 anos, completos até 31 de março de 2021, para iniciar no 1º semestre, ou completos até 31 de julho de 2021, para ingresso no 2º semestre letivo.No ato da inscrição, os interessados deverão fornecer as seguintes informações: nome completo do candidato; data de nascimento e demais dados do registro de nascimento; sexo; estado civil; nacionalidade; naturalidade; endereço completo; telefone fixo e móvel, se possuir; endereço eletrônico, se possuir; nome da mãe e/ou do pai; nome do responsável legal; número do RG e CPF do responsável legal; deficiência do candidato, quando houver; rede escolar de origem, se já tiver estudado; ano de escolaridade ou fase da Pré-Escola em 2021; modalidade: Regular ou Educação de Jovens e Adultos; unidade escolar pretendida.Caso o aluno (maior de 18 anos) ou responsável tenha alguma dúvida quanto ao acesso e/ou ao preenchimento das informações solicitadas na inscrição, deverá entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria de Educação de Rio das Ostras pelo telefone 2771-8441, ramal 223, ou pelo e-mail [email protected] Outra possiblidade é comparecer à sede da Secretaria, das 8h às 17h, no endereço Rua Guanabara, nº 3.603 - Extensão do Bosque, lembrando que devem ser cumpridas todas as normas de segurança relacionadas à prevenção do Covid-19, como distanciamento e uso de máscara de proteção.