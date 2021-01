No primeiro local, a intervenção da Prefeitura foi realizada na Estrada de Cantagalo, no entroncamento para Rocha Leão Divulgação

Publicado 14/01/2021 16:00

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, realiza operações para combater o descarte irregular de resíduos em diversas localidades do Município.



Recentemente, as operações foram feitas em Cantagalo e Rocha Leão, além de Cidade Praiana.



No primeiro local, a intervenção da Prefeitura foi realizada na Estrada de Cantagalo, no entroncamento para Rocha Leão.



A segunda operação foi efetuada na Rua Goiás, em Cidade Praiana. O local, que antes era usado para descarte ilegal de lixo, irá se transformar em uma praça para a população se encontrar e levar seus filhos para se divertirem.



DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS - O descarte irregular de resíduos é um problema crônico nas cidades brasileiras.



DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS - O descarte irregular de resíduos é um problema crônico nas cidades brasileiras.

Segundo o último levantamento do Ministério do Meio Ambiente, pelo menos 56% dos municípios no País recorrem a depósitos inadequados na hora de descartar o lixo que produzem.