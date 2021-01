Além das duas réplicas, os policiais apreenderam 1 pistola Taurus calibre 380 com 18 munições intactas Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 15:18

Rio das Ostras - A Polícia Militar de Rio das Ostras prendeu na última terça-feira (12) três homens, 24, 26 anos e um sem idade informada, com réplicas de fuzil no bairro Mar Y Lago, próximo ao Terra Firme. Segundo informações do 32º Batalhão da PM, eles foram encontrados na Avenida Amazonas, após uma denuncia anônima via 190.



Segundo a polícia, os agentes abordaram dois elementos em um carro e outro em um segundo veículo. Além das duas réplicas, os policiais apreenderam 1 pistola Taurus calibre 380 com 18 munições intactas.



A polícia encaminhou os três criminosos para a 128ª DP onde ficaram presos por tráfico de drogas