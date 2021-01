Por Ana Clara Menezes

Publicado 19/01/2021 18:11 | Atualizado 20/01/2021 12:31

Rio das Ostras - Um sentimento de esperança chegou para todos os brasileiros que há um ano vivem cheios de incertezas em meio a pandemia da Covid-19. A tão sonhada vacina foi aprovada pela Anvisa e começou a ser distribuída pelo Ministério da Saúde. Em Rio das Ostras, o médico, Dr. Getúlio Cabral, de 76 anos, a enfermeira Lucineia Vieira, 47 anos, e a técnica de enfermagem, Silvia Ornelas (57), foram os primeiros a serem vacinados, nesta terça-feira (19), às 18h, no Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras.



Segundo a secretária de Saúde de Rio das Ostras, Dra. Jane Teixeira, o Município recebeu 3.246 vacinas, que serão utilizadas em duas doses, seguindo as orientações e protocolos do Ministério da Saúde para imunização contra a Covid-19.

O primeiro grupo a ser imunizado é de profissionais que atuam no Centro de Triagem, Pronto-Socorro, Hospital Municipal e Hospital de Campanha, e na UPA 24H. Todos serão vacinados nos próprios locais de trabalho. Também serão imunizados os profissionais que trabalham em CTIs de instituições particulares do Município, e idosos internados em instituições de longa permanência e acamados. A segunda dose da vacina será aplicada dentro de 14 a 28 dias, após a primeira dose.

A enfermeira, Lucineia Vieira, que também foi vacinada, aplicou a vacina na colega, técnica de enfermagem, Silvia Ornelas Divulgação/Bruno Pirozi

Quando o Município receber mais doses da vacina, na segunda fase de imunização, serão contemplados os idosos a partir dos 60 anos de idade e, consequentemente, pessoas com comorbidades e portadores de doenças crônicas. Lembrando que o cronograma de vacinação pode ser alterado a qualquer momento, conforme orientações do Ministério da Saúde.“Esse momento é muito importante para todos nós e traz esperança de dias melhores. Foram muitas perdas e desafios, que ainda continuamos tendo, mas a vacina chegou. A Administração Municipal tem buscado alternativas para celeridade do processo, mas a população precisa entender que nem tudo depende de nós. O Instituto Butantan está proibido de vender vacinas e nesse momento os municípios só recebem os imunizantes via Ministério da Saúde”, ressaltou Dra. Jane.