Por O Dia

Publicado 26/01/2021 17:15 | Atualizado 26/01/2021 17:17

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Gestão Pública, está oferecendo mais 300 vagas de cursos gratuitos de Informática na modalidade de EAD – Educação a Distância. As inscrições começam no dia 2 de fevereiro, terça-feira, às 10h, e seguem até as 16h do dia 3, quarta-feira.Os interessados podem se inscrever pelo site do Programa de Qualificação Profissional www.riodasostras.rj.gov.br/qualificacao Devido a pandemia do novo Coronavírus, os cursos serão exclusivamente em EAD, tornando-se indispensável que o candidato possua acesso a um computador e internet para ter ingresso ao material e realizar as atividades que serão solicitadas ao longo das aulas.O conteúdo do curso de Informática inclui Microinformática e Sistemas Operacionais, Windows, Excel, Power Point, Ergonomia, Rede de Computadores e Internet e Ferramentas Online.Todo material do curso será disponibilizado de forma digital, na sala de aula virtual, por intermédio da plataforma Google Sala de Aula, onde o aluno terá acesso no início do curso.De acordo com o edital, publicado na edição 1278, do Jornal Oficial do Município, podem participar moradores de Rio das Ostras que atendam aos requisitos de escolaridade e de idade do curso escolhido.Os dias, horários, locais e requisitos de cada curso também estão descritos no edital.A classificação será divulgada no site do Programa de Qualificação Profissional, no Portal da Prefeitura, no dia 5 de fevereiro.Serão classificados os candidatos que tiverem suas inscrições realizadas dentro do número de vagas e atendam aos requisitos.O candidato que foi classificado dentro do número de vagas disponíveis, receberá no dia 6 de fevereiro, no endereço de e-mail informado no ato da inscrição, um formulário de matrícula, que deverá ser preenchido e enviado até o dia 09 de fevereiro, às 18h.A matrícula só será efetivada, mediante o preenchimento deste formulário que deverá constar em anexo, fotos legíveis dos seguintes documentos:a) Comprovante de residência no nome do candidato ou dos responsáveis legais, ou contrato de locação residencial no Município;b) Carteira de Identidade;c) Comprovante da escolaridade mínima exigida para o curso inscrito;d) CPFO candidato que foi reclassificado, dentro do número de vagas disponíveis, receberá no endereço de e-mail informado no ato da inscrição um formulário que deverá ser preenchido até o dia 11 de fevereiro, às 18h.O cadastro de reserva poderá ser utilizado caso ocorram novas turmas. A Secretaria Municipal de Gestão Pública está autorizada a divulgar normas complementares ao presente Edital.