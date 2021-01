Por O Dia

Publicado 26/01/2021 17:27 | Atualizado 26/01/2021 17:28

Rio das Ostras - Começa nesta quarta, 27, a pré-matrícula para novos alunos da Rede Municipal de Ensino de Rio das Ostras pelo Portal da Educação, no endereço eletrônico https://www.riodasostras.rj.gov.br/educacao/ As inscrições vão até dia 2 de fevereiro. Na quarta, 27, será apenas para alunos com deficiência, Transtorno de Espectro Autista e Altas Habilidades. De 28 de janeiro a 2 de fevereiro serão para todos os demais.Para a Pré-Escola I serão aceitos alunos de quatro anos completos até 31 de março de 2021; para a Pré II, 5 anos completos até 31 de março de 2021 e para o 1º ano do Ensino Fundamental, estudantes a partir de 6 anos, também completos até 31 de março de 2021.Quem desejar ingressar na modalidade EJA deve ter a partir de 15 anos de idade, completos até 31 de março de 2021.No ato da matrícula deverão ser entregues à escola, obrigatoriamente, os seguintes documentos: protocolo de encaminhamento, emitido no ato da inscrição online, original; Certidão de Nascimento ou de Casamento do aluno, original e cópia; Carteira de Identidade e CPF ou protocolos, do aluno, se maior, original e cópia; Histórico Escolar emitido pelo estabelecimento de ensino de origem ou Declaração/Protocolo de Transferência, constando o Ano de Escolaridade no qual o aluno deverá ser matriculado, original; Laudo/documento médico, comprobatório da deficiência do aluno, quando for o caso, original e cópia; Carteira de Identidade e CPF do(s) responsável(is) legal(is), original e cópia; Comprovante de Residência no Município de Rio das Ostras, de até 2 (dois) meses anteriores, em nome do responsável ou declaração de residência, emitida pelo proprietário do imóvel, juntamente com um comprovante de residência em nome do proprietário do imóvel que confirme a veracidade do endereço e cópia da carteira de identificação do mesmo; Carteira de Vacinação, atualizada, para alunos da Educação Infantil (Pré-Escola), original e cópia; 01 foto 3x4.Em caso de dúvidas, quanto ao acesso e/ou preenchimento das informações solicitadas na inscrição, o interessado deve entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer pelo telefone (22) 2771-8441, ramal 223.Para esclarecer dúvidas, também é possível comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação de Rio das Ostras, situada na Rua Guanabara, nº 3.603 – Extensão do Bosque.