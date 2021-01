Por O Dia

Publicado 26/01/2021 17:40

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras, juntamente com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP), convocou os representantes dos bancos, casas lotéricas e Correios para uma reunião na última quinta-feira, 21 de janeiro, com o objetivo de resolver a questão das grandes filas, que provocam aglomeração e desrespeitam as medidas preventivas dos Decretos Municipais.



O Promotor de Justiça do MP-RJ, Dr. Bruno Cavaco, deixou claro que a Prefeitura de Rio das Ostras vem fazendo um trabalho eficiente no controle da pandemia no Município e usando todos os esforços para conter a propagação do Coronavírus, e que os estabelecimentos precisam fazer a sua parte e, principalmente, cumprir as determinações dos Decretos Municipais. Muito veemente, cobrou uma solução e disse, que se for preciso, vai judicializar uma ação contra as instituições caso não resolvam a situação brevemente.



A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, que também faz parte da Comissão Municipal de Enfrentamento da Covid-19, ressaltou que a Administração Municipal está fazendo a parte dela, mas se o serviço prestado pelas entidades provoca filas, eles precisam ser responsáveis pela organização e proteção dos usuários.



Ficou marcada para esta semana uma nova reunião, desta vez com a presença do Procon de Rio das Ostras, onde o Ministério Público cobrará a solução do problema.