É importante frisar que na Feira do Livro todos os protocolos de segurança são tomados para evitar o contágio e a transmissão do coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 14:39

Rio das Ostras - Definitivamente Rio das Ostras é uma cidade de grandes leitores. Essa afirmação dos organizadores da Feira do Livro, promovida pela Associação Brasileira do Livro (ABL com apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura, e que tem registrado a venda média de 1500 por dia.



Por esse motivo, o horário de funcionamento foi ampliado, passando a fechar às 22h. Outro fator considerado para o volume de vendas é com relação ao preço, já que há livros novos a partir de R$5.



De acordo com os responsáveis pela Feira, que atende ao público infantil, juvenil e adulto, a procura está acima da expectativa. “O que percebemos é que os riostrenses gostam de ler porque as pessoas compram vários livros e comentam que a ideia é ter livros para ler o ano todo. É claro que os preços ajudam muito, mas é um prazer ver que o hábito da leitura se faz presente na Cidade”, contou Assuany Cabral, uma das atendentes da Feira.



Os livros mais vendidos são os do gênero Aventura, seguidos pelos clássicos da literatura e sobre empreendedorismo. “A parte infantil também é bem procurada pelas crianças que estão começando a ler. Os livros são mais finos e coloridos e acabam chamando a atenção dos pequenos. O importante é que eles já começam a despertar este interesse desde cedo”, declarou Fernanda Cabral, outra atendente.



A Feira do Livro conta com os mais variados títulos e gêneros, variando da linha infantil até técnicos universitários, passando ainda pelo romance, ficção, literatura, biografias, gastronomia, crônicas e autoajuda, dentre outros. É importante frisar que todos os protocolos de segurança são tomados para evitar o contágio e a transmissão do coronavírus.



SERVIÇO:



Feira do Livro da Associação Brasileira do Livro

Local: Praça José Pereira Câmara, no Centro

Horário de Funcionamento: Segunda a Domingo, das 10h às 22h