Número de vans será ampliado em 25% a partir do primeiro dia de fevereiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 15:23 | Atualizado 28/01/2021 15:24

Rio das Ostras - A Administração Municipal de Rio das Ostras, com o objetivo de evitar aglomerações nos pontos de transporte público do Município, ampliou em 25% a capacidade da frota de veículos. A medida começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2021.



Os usuários terão cerca de 60 veículos a mais circulando diariamente pela cidade.



As linhas 1 (ÂNCORA X CIDADE PRAIANA), linha 9 (ÂNCORA X ROCHA LEÃO), linha 3 (CANTAGALO X JARDIM MIRAMAR) e a linha 4 (CIDADE PRAIANA X MAR DO NORTE) terão um aumento de 25% nos horários da frota.



Já a linha 6 (CLAUDIO RIBEIRO X CIDADE PRAIANA) terá um acréscimo de até 50% e na linha 2 (NOVA CIDADE X JARDIM MIRAMAR) o aumento será de 20%.



Para o subsecretário de Transportes Públicos, Leandro Pinto, o aumento dos passageiros é notável e precisamos neste momento de pandemia diminuir todas as chances de aglomerações.



“A demanda por veículos por parte dos passageiros cresceu. E para evitar excessos de pessoas nos pontos de ônibus e para que as vans possam circular com menos ocupantes, tomamos essa providência. Assim teremos mais oferta e diminuiremos a chance de aglomerações”, ressaltou Leandro Pinto.