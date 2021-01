Por O Dia

Publicado 29/01/2021 09:00

Rio das Ostras - A Fundação Rio das Ostras de Cultura publicou, na Edição 1281 do Jornal Oficial, de 27 de Janeiro, o Edital abrindo a inscrição para a candidatura dos profissionais interessados em ministrar “Cursos Livres” nas unidades culturais do Município. As inscrições poderão ser efetuadas no período de 22 de fevereiro a 30 de novembro de 2021.A realização dos Cursos Livres, que terão turmas com número reduzido de alunos, será feita respeitando todos os protocolos de segurança e medidas protetivas decretadas para evitar o contágio e a transmissão do vírus Covid-19.As vagas serão limitadas de acordo com a capacidade de atender as medidas de contenção da propagação da Covid – 19 determinadas por Decreto Municipal vigente na data de inscrição.A iniciativa tem como finalidade fomentar, ainda mais, a Cultura no Município junto a população, com cursos variados e dar uma oportunidade de trabalho aos profissionais da área cultural que tiveram suas atividades interrompidas durante a pandemia.Os cursos poderão ser realizados no Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, na Casa de Cultura Dr. Bento Costa Junior, Biblioteca Pública, Fundição de Artes e Ofícios e na Praça do Trem de Rocha Leão.O Edital, está disponível, na íntegra, para todos os interessados no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/1281.pdf