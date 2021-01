A secretária Aurora se reuniu com Stenio Mattos nesta quarta-feira (27) Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 15:00

Rio das Ostras - Enquanto a atividade turística está praticamente parada por causa das medidas restritivas impostas pela pandemia, a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras (Sedtur) não para. Durante todo o mês de janeiro, gestores e técnicos realizaram reuniões semanais de planejamento para organizar as ações de 2021.



A chegada das vacinas ao Brasil e o início da imunização abriu novas perspectivas de retomada das atividades turísticas e de eventos, e por isso, uma das prioridades foi reorganizar o Calendário Municipal de Eventos como forma de reaquecer a economia mais rápido. “Estamos acompanhando a evolução da pandemia e temos a esperança de iniciar a recuperação do segmento de turismo e eventos ainda neste primeiro semestre de 2021. Reorganizamos o nosso calendário para realizar um evento de grande porte por mês a fim de injetar recursos na economia do Município mais rapidamente. Queremos deixar tudo pronto para quando esse momento chegar”, disse a secretária de Turismo, Aurora Siqueira.



Jazz – Nesta quarta-feira, 27 de janeiro, a secretária se reuniu com o produtor musical do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, Stenio Mattos, para conversar sobre os eventos musicais que já estão no Calendário.



Previsto para acontecer em novembro, para que todos os protocolos de segurança em saúde sejam atendidos, o Festival terá muito mais espaços abertos para os músicos locais. O palco dos “Novos Talentos” vai ser exclusivo para apresentações de artistas de Rio das Ostras.



Também ficou decidido que com a retomada do Projeto Rio das Ostras Instrumental, que tem previsão de realizar 18 edições em 2021, os artistas locais serão responsáveis pela abertura em todos os shows. “Acreditamos que garantir a participação dos músicos locais em eventos desse porte, é uma forma de impulsionar a carreira deles. Eles estão sofrendo muito com as restrições impostas pela pandemia, vamos fazer de tudo para auxiliarmos eles na retomada dos eventos”, disse Aurora.



Atrativos turísticos – Outro foco do trabalho da Sedtur é a recuperação dos pontos turísticos.



Desde 2020 os técnicos e assessores jurídicos estão focados na alteração da legislação para que a Administração Municipal possa assumir a obra de recuperação da orla de Costazul, e também solucionar a questão da permissão dos quiosques.



“Já colocamos na previsão orçamentária deste ano a verba para revitalização dos decks de Costazul e da Praça José Pereira Câmara, no Centro. Estamos com uma boa parceria com o Legislativo e também já aprovamos emendas impositivas para o Turismo”, informou a secretária.